Os médicos não trocam informações!

No meu dia-a-dia, de médico pediatra, noto a falta que faz a troca de informações entre médicos do sector público e privado. No caso da pediatria, a situação é particular, porque as crianças têm um Boletim Individual de Saúde (vacinas) e um Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, onde devem ficar registados todos os actos médicos praticados, além do seu desenvolvimento estaturo-ponderal. Dá-se o caso, frequente, em que uma criança é seguida em consulta num hospital público, onde fez vários exames e lhe foi diagnosticada alguma doença, mas que não é registada, por preguiça, no respectivo boletim. Como as consultas hospitalares são muito espaçadas no tempo, a criança pode ter necessidade de ser socorrida num hospital privado e o médico que a atende fica sem saber os seus antecedentes patológicos e, perante tal situação, muitas vezes, tem de repetir análises e exames auxiliares de diagnóstico, que já foram feitos no hospital público. Cria-se assim uma situação não só onerosa para o Estado, mas, principalmente, uma situação gravosa para os doentes, que são sujeitos a novas radiações e colheitas de sangue. Nos adultos não há esse boletim, mas deve haver a entrega aos doentes dos exames feitos no hospital público, como, aliás, é feito nos hospitais privados, para serem mostrados nas consultas privadas. (…) É tempo de os médicos saírem das suas “capelinhas” e partilharem as informações a que os seus doentes têm direito. De pormenores se faz uma melhor medicina e, ainda por cima, poupa-se nos enormes gastos com a saúde. Escrevam, colegas, escrevam!

José Carlos Palha, Gaia

Para que servem os rankings das escolas?

Pela primeira vez, estou de acordo com o ministro da Educação. Os rankings das escolas não servem para nada, como várias vezes já afirmei, pois são basicamente meios de marketing para favorecer os privados que têm a possibilidade de escolherem os seus alunos, recebendo, mesmo assim, mensalidades absolutamente exorbitantes. Neste caso, a comparação entre o público e privado não tem razão de ser. Os professores do ensino público são tão competentes como os do ensino privado. A grande diferença está na base social dos alunos que maioritariamente estão no público e no privado. Para além disso, em muitos colégios, a carga semanal horária é absolutamente exagerada e completamente louca. Não se pode comparar o incomparável.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Os cartazes

Dependendo das situações, dou por mim a indignar-me, ou não, com questões relacionadas com racismo. Tenho consciência de que, dada a palidez da minha pele, sou um potencial privilegiado num espaço sociopolítico dominado por homens velhos tão ou mais brancos do que eu. Talvez por isso, quanto à cena do nosso primeiro-ministro e dos cartazes com o focinho de porco com lápis espetados nas cavidades oculares, não consiga decidir se são ou não são racistas. Parecem-me apenas vulgares, mal concebidos, com uma linha estética simploriamente boçal, definida por uma vontade um tanto infantil de provocar ofensa. Nem sequer julgo que sejam de particular mau gosto. Não chegam a tanto.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Reformas precisam-se

Todos nós conhecemos o ditado: "Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão." O mesmo se pode dizer de um país sem dinheiro. Isto, a propósito das justas reivindicações dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, dos polícias, dos bombeiros, dos funcionários judiciais, etc., etc. Todos queremos o mesmo: um país desenvolvido, com bons ordenados, em que os jovens qualificados não tenham de emigrar para terem uma vida digna, um Estado social forte, com um bom SNS e uma boa protecção social. Essas aspirações são mais do que legítimas, mas custam dinheiro. E o dinheiro necessário para as satisfazer só pode ser conseguido de duas maneiras: ou através da criação de dívida, ou através da criação de riqueza, sendo que através da primeira o resultado é a bancarrota do país, como já experimentámos por mais de uma vez. A tarefa de produzir riqueza é da exclusiva responsabilidade da iniciativa privada. O Estado não tem aptidão para criar riqueza, antes pelo contrário. Cabe ao Governo propiciar à iniciativa privada as condições para que essa riqueza possa ser criada, empreendendo as reformas absolutamente necessárias a esse fim (no sistema eleitoral, na justiça, na educação, etc., etc.).

Ronald Silley, Canadá