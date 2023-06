Bebe Rexha atingida com telemóvel na cara durante concerto

A artista norte-americana Bebe Rexha foi atingida na cara por um telemóvel atirado por um espectador durante o seu concerto em Nova Iorque, Estados Unidos, na noite deste domingo.

Como mostram vários vídeos partilhados nas redes sociais, a cantora ajoelhou-se depois de ser atingida e teve de ser retirada do palco. Bebe Rexha recebeu assistência médica num hospital próximo e precisou de ser suturada com vários pontos no sobrolho.

Segundo a polícia de Nova Iorque, foi detido um homem de 27 anos, residente em Nova Jérsia, suspeito de ser o responsável pela agressão. Deverá ser presente a tribunal nos próximos dias.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Esta segunda-feira, a intérprete de êxitos como I Got You, Me, Myself & I (com G-Eazy), ou In The Name of Love (com Martin Garrix), publicou no Instagram uma fotografia com o olho negro e uma ferida na testa com a legenda I'm good (em português, "estou bem", em referência a outro dos seus êxitos musicais).

Entre muitos objectos atirados para o palco em concertos, os telemóveis são por vezes lançados na esperança de que o artista tire uma fotografia, grave um vídeo ou faça uma chamada. Neste caso, não é conhecida a motivação do agressor.