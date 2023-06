Amanda Bynes volta a ser detida pela polícia para avaliação psiquiátrica

Amanda Bynes foi detida pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, que levou a actriz algemada para se submeter a uma avaliação psiquiátrica, noticiou, neste sábado, o site de entretenimento TMZ, que acrescenta que as autoridades foram alertadas por uma chamada sobre uma mulher em perigo.

Esta é a segunda vez, desde o início do ano, que a estrela da comédia romântica Ela é... Ele (2006) revela estar a ter problemas de saúde mental, já depois de lhe ter sido diagnosticada perturbação bipolar, refere o Page Six do New York Post. Em Março, um ano depois de se ter livrado da tutela a que estava sujeita desde os seus 26 anos, que atribuía a gestão da sua vida e finanças à mãe, Amanda foi encontrada a vaguear pelas ruas de Los Angeles sem roupas, tendo sido colocada sob vigilância psiquiátrica, que implica uma detenção de 72 horas.

Ainda de acordo com o Page Six, o antigo namorado de Amanda informou que a actriz, de 37 anos, “deixou de tomar os medicamentos”. E, além das 72 horas, a estrela acabaria por ficar sob cuidados médicos especializados durante três semanas, período após o qual deveria iniciar um tratamento ambulatório que não cumpriu.

Amanda Bynes tornou-se conhecida em criança, na série de comédia da Nickelodeon All That, tendo brilhado ainda como estrela em The Amanda Show. Ainda adolescente, apareceu na série O que Mais Gosto em Ti e participou em filmes populares como O Que uma Rapariga Quer, Ela é... Ele ou no musical Hairspray, de 2007.

Foto Amanda Bynes em Hairspray, filme de 2007 DR

Em 2010, a actriz anunciou que ia fazer um intervalo na sua carreira, mas o seu nome não deixou de ir aparecendo pelos piores motivos: a jovem foi várias vezes detida, uma das quais por atropelamento e fuga.

Nesse período, Amanda Bynes acusou o pai, Rick Bynes, de abuso, numa série de publicações nas redes sociais. Depois, publicou um desmentido, argumentando que tinha um microchip no cérebro que a levava a escrever mentiras. Pouco depois, acabaria por ser internada de urgência num hospital psiquiátrico. A actriz voltou à rede social Twitter para informar que fora diagnosticada como “bipolar e maníaca depressiva”, explicando que estava medicada e a ser acompanhada por um psicólogo e um psiquiatra.

Três anos depois do anúncio de suspensão da carreira, um juiz do Tribunal Superior do condado de Ventura implementou uma tutela temporária sobre a actriz que concedeu à sua mãe, Lynn Bynes, o controlo dos seus assuntos jurídicos e financeiros.

Em 2018, Amanda Bynes falou à revista Paper sobre o comportamento que levou a que tivesse perdido o poder jurídico sobre si mesma e justificou-o com o abuso de substâncias como álcool e drogas, mas avançou que tinha deixado esses tempos para trás. A entrevista aconteceu na altura em que a actriz recebeu um diploma do Instituto de Moda de Design e Merchandising em Los Angeles. Quatro anos depois, um juiz da Califórnia cancelou a tutela de Amanda Bynes.

Na altura, o advogado da estrela frisou, citado pelo The Washington Post, que, ao contrário do caso de Britney Spears, os pais de Amanda Bynes foram “muito solidários” durante toda a tutela e a ajudaram a fazer a transição para o mundo real, que era o objectivo desde o início do acordo legal.