Cicatrizes

Somos convidados a refletir sobre a nossa vida, no sentido da mesma ou na falta dele, no desespero dos momentos mais sombrios, na beleza dos momentos simples, na importância das relações.

Terminei de ler o livro Hotel Silêncio, da islandesa Auður Ava Ólafsdóttir. Demorei mais tempo para ler esta obra do que é habitual demorar para ler um livro com 200 páginas. 200 páginas, entre afazeres, e sem esforço, despacho-as em três dias ou num fim-de-semana.

A razão da minha demorada estadia no Hotel Silêncio – dez dias: nuns li duas ou três páginas, noutros 20 ou 30 — teve a ver com a minha relutância em aceitar o título do livro. "Não bate a bota com a perdigota", pensei inúmeras vezes enquanto divagava sobre o que teria levado a autora a dar um título tão superficial a um livro que nos leva a profundas reflexões existenciais sobre a natureza da vida e da morte.

A sabedoria popular diz-nos que se aceitarmos, dói menos. Eu tentei aceitar o Hotel Silêncio, juro. E nem costumo ser tão picuinhas com títulos de livros ou de filmes, exposições, músicas, designações profissionais e por aí fora. Mas desta vez, senti uma incoerência tão desmedida entre a casca e o miolo que não consegui aceitar. À medida que lia o livro, menos sentido fazia o título e maiores eram as interrupções para tentar compreender o que me estava a escapar.

É verdade que a maior parte da história se passa efetivamente num hotel que se chama Silêncio, mas apresentar o livro dessa forma (um título é uma apresentação reduzida ao mínimo, certo?) parecia-me (e continua a parecer-me) absurdo. Até porque não há grandes silêncios na história. Há, isso sim e com fartura, muitos e ruidosos e desordenados e dolorosos diálogos do protagonista – Jónas Ebeneser, um homem à beira de fazer 49 anos – consigo próprio.

Nos pensamentos de Jónas, que viajou para um país distante para se matar, somos convidados a refletir sobre a nossa vida, no sentido da mesma ou na falta dele, no desespero dos momentos mais sombrios, na beleza dos momentos simples, na importância das relações, do amor, da amizade e das cicatrizes que contam a nossa história — as experiências que vivemos, testemunhos visíveis ou invisíveis da nossa jornada, as melhores e piores recordações, as batalhas que travámos, as nossas transformações.

Cicatrizes 1: marcas físicas em resultado de feridas ou cirurgias que mostram que os nossos corpos têm a capacidade de se curar e de se regenerar. Símbolos de sobrevivência e de cura que nos lembram que somos seres frágeis, mas também resilientes.

Cicatrizes 2: a nossa história pessoal, as experiências que moldaram quem somos hoje, as nossas lutas, vitórias, empates, derrotas, nenhuma das anteriores.

Na página 197, a nota da autora sobre o título original:

"A palavra islandesa ör significa 'cicatrizes'. Não é feminina nem masculina, mas de um terceiro género a que chamamos neutro. Ör é idêntica no singular e no plural: uma ou várias cicatrizes. O termo aplica-se ao corpo humano, mas também a um país ou a uma paisagem destroçados por uma guerra ou pela construção de uma barragem. Todos nós temos uma cicatriz mal nascemos: o umbigo — que constitui, para alguns, o centro do universo. Com o passar dos anos, juntam-se-lhe outras cicatrizes. O herói de Ör, Jónas Ebeneser, tem sete cicatrizes, um número bastante próximo da média. Ör quer dizer que nós olhámos nos olhos a fera selvagem, que a enfrentámos e sobrevivemos."

Procurei as edições de Ör noutras línguas. Hotel Silence é a tradução consensual, apesar da autora lhe ter chamado Cicatrizes e de ter divido o livro em duas partes, devidamente identificadas: I – Carne; II – Cicatrizes.

Escapou-me alguma coisa, certamente. Enfim, a importância é nenhuma. Cada um vê o mundo, as histórias e os livros de acordo com as suas cicatrizes.

