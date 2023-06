Factor Netflix em aldeia suíça: Iseltwald a transbordar de turistas da noite para o dia

A pequena aldeia piscatória de Iseltwald, na Suíça, tem cerca de 400 habitantes. Localizada na margem sul do lago de Brienz, há muito que se mantinha igual, tranquila e sem incidentes, com as ocasionais visitas mas sem excessos - até que, praticamente da noite para o dia, uma série popular de televisão sul-coreana a colocou no mapa das atenções dos turistas.

Desde Setembro de 2022, que a aldeia tem vindo a receber um grande número de turistas asiáticos, sobretudo da Coreia do Sul e do Sudeste Asiático, mas não só. O volume de visitantes tornou-se tão elevado — ultrapassando até o número de habitantes, que a aldeia lançou este mês um serviço de autocarros de dois andares para transportar as visitas directamente para os locais que servem de cenário na série.

A culpa é da série Crash Landing on You, que a Nielsen Korea classifica como o quarto programa de televisão mais visto da Coreia do Sul na história. Depois da estreia em 2019, o lançamento internacional na Netflix aumentou as audiências.

Foto Iseltwald é uma pequena aldeia situada na Suíça, e tem cerca de 400 habitantes Sunny Kim/Bloomberg

A história da série passa-se na Coreia do Norte, onde a produção não foi possível e, em vez disso, muitas das filmagens foram feitas na Suíça. Uma delas, que é particularmente importante, acontece no lago de Brienz, onde as deslumbrantes águas azul-turquesa, flanqueadas por montanhas, permanecem gravadas na memória dos espectadores.

Um episódio, em que a actriz Hyun-bin toca piano à beira do cais, tem sido a âncora de um turismo tão intenso, que no Google Maps surge a legenda "local de filmagem de Crash Landing on You". Tornou-se de tal forma um ícone do romance, que os visitantes o utilizam como fundo para pedidos de casamento, naturalmente também para a cerimónia de casamento e, obviamente, para (muitas) fotografias. O lago Lungern, a 40 minutos de carro a leste do lago Brienz, onde foram filmados outros momentos de outro episódio da série, também tem registado um aumento de turistas sul-coreanos.

É necessário ter tempo para chegar a qualquer um destes lugares. O lago de Brienz é de fácil acesso e tem recebido a maior parte das atenções. Normalmente, os visitantes aterram em Zurique, apanham um comboio que leva 140 minutos a chegar à estação dos Interlaken, e depois apanham um autocarro, uma viagem de 25 minutos até Iseltwald. O aeroporto de Berna fica mais perto, mas é muito mais pequeno, e ainda assim exigiria viagens em comboios e autocarros.

Numa recente visita a meio da semana, era notório que o autocarro entre Interlaken e Iseltwald estava cheio de turistas asiáticos com selfie sticks e tripés. À chegada, cada um dos visitantes paga cinco francos suíços (cerca de cinco euros) para ir até à beira do cais tirar fotografias. A taxa foi imposta em Maio, na esperança de travar o excesso de turismo, e as receitas revertem directamente para o município de Interlaken-Oberhasli​ (cantão de Berna), para ajudar a cobrir os custos das infra-estruturas relacionadas com aumento turístico, nomeadamente, casas de banho, recolha de lixo e sinalética.

Foto Os cenários da série sul-coreana servem de fundo para as fotografias dos turistas Sunny Kim/Bloomberg

Turismo da selfie

A maioria dos visitantes (incluindo o autor deste texto) fica apenas uma ou duas horas no local. Ao contrário dos enormes ganhos no turismo em toda a Croácia, que resultaram do fascínio pela série Game of Thrones, ou do aumento das dormidas nas propriedades rurais britânicas após a grande exibição de Downton Abbey, na Suíça, o turismo televisivo, sem trazer grandes benefícios económicos, pode perturbar um espaço prístino e uma pequena comunidade.

Com apenas alguns hotéis e restaurantes modestos na aldeia, poucos estão a ganhar dinheiro de forma significativa, apesar de o hotel Chalet Du Lac, de propriedade familiar, ter registado um aumento de reservas de hóspedes asiáticos nos últimos meses. Refira-se que a transmissão da série terminou no início de 2020, mas a pandemia conseguiu retardar a resposta massiva dos fãs.

"Eu vim para a Suíça há dez anos, mas naquela altura eu não sabia nada sobre Iseltwald", diz Young-ah Lee, de 30 anos, vindo da Coreia do Sul. “Descobri-a através da série Crash Landing on You, e estou contente por ter vindo cá, porque é um sítio muito bonito para se visitar”.

Foto Young-ah Lee, 30, veio a Iseltwald para ver ao vivo os cenários da série Sunny Kim/Bloomberg

Ramya Mamidi, uma indiana de Filadélfia de 22 anos, veio com a sua irmã para fotografar o local. “Conseguiu-se realmente ver a beleza da Suíça na série televisiva, e acho que isso foi bom”, afirma.

Turistas também temem os turistas

Os próprios fãs e visitantes vêem os riscos da introdução do turismo a esta escala num destino tão pequeno. Na sua visita, Lee exprime sentimentos contraditórios: “Penso que é óptimo que o programa tenha aumentado a visibilidade deste lugar que, de outra forma, não teria tido tantos visitantes. Mas também vejo que pode ser mau para os residentes, devido ao aumento do ruído e da perturbação” geral.

Alguns habitantes locais mais idosos sentam-se num banco, ao alcance da voz dos turistas faladores. Quando questionada sobre aumento de turismo, uma das mulheres franze o sobrolho e diz no seu inglês limitado: “Demasiado”.

“A população local pode sentir-se um pouco sobrecarregada com a situação, especialmente perto deste lago”, acrescenta Markus Berger, chefe de comunicação corporativa da Switzerland Tourism. “É uma aldeia pequena, que normalmente tinha este belo lugar só para si e, de repente, tem centenas de turistas todos os dias”.

Berger acrescenta que a barreira linguística — os residentes falam principalmente alemão na Suíça central, juntamente com as restantes línguas oficiais do país, que são o francês, italiano e romanche (língua românica falada no cantão de Grisões) — força uma espécie de choque cultural com os habitantes locais habituados a poucos visitantes. As queixas aos responsáveis municipais multiplicam-se. Gerir o número de visitantes, e encontrar formas de os rentabilizar, será vital para tornar esta vaga turística mais sustentável.

Para os visitantes, o céu não é o limite Sunny Kim/Bloomberg The Asian TV tourism boom in Iseltwald is the talk of the region; Carolyn Lansdell, a professional paragliding tandem pilot in Interlaken, mentioned it in mid-flight during the author’s visit. MUST CREDIT: Bloomberg photo by Sunny Kim Sunny Kim Fotogaleria Para os visitantes, o céu não é o limite Sunny Kim/Bloomberg

Para já, parece estar a ganhar força. Os novos autocarros de dois andares que começaram a circular de Bönigen para Iseltwald transportam até 120 passageiros cada um, aumentando a capacidade em 25%. Como o estacionamento é limitado, os autocarros têm de obter autorizações com antecedência. A única alternativa de transporte, devido ao estacionamento limitado para carros é o ferry, e as vendas de bilhetes para Iseltwald já aumentaram 40% em relação ao ano anterior, refere o operador BLS Schiffahrt.

“Há quem diga que é apenas um boom que vai acabar, mas nós vamos continuar a trazer pessoas para o lago de Brienz mesmo quando a série acabar”, diz Berger. “Seria uma pena não trazer pessoas a este belo lugar”.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Catarina Damas. Edição: Luís J. Santos