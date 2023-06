Ronaldo diz que nunca abdicará da selecção nacional

Cristiano Ronaldo afirmou e reafirmou repetidamente, nesta segunda-feira, que não sairá da selecção em breve. Em rigor, disse até que nunca abdicará de ser seleccionável para a equipa portuguesa.

Em grande parte das perguntas colocadas, o discurso do capitão desaguou no tema da continuidade. “Nunca abdicarei de cá vir, porque é sempre um sonho e um orgulho representar Portugal. Como dizia o Bruno Alves, não vou dar o meu lugar grátis. Ficarei cá enquanto achar que devo - eu, o presidente e o treinador. É uma caminhada longa que não terminará em breve, espero eu”, apontou, até em alusão aos 200 jogos que vai alcançar nesta terça-feira, frente à Islândia - confirmação de Roberto Martínez.

Ronaldo apontou ainda os motivos pelos quais sente que deve continuar na selecção nacional. “Sinto que continuo a ser uma grande mais-valia na selecção, dentro e fora do campo. E quero continuar, porque sinto que ainda tenho muito para dar. Acho que ainda continuo bem, a ajudar com golos e boas exibições. Enquanto me sentir motivado e todas as pessoas gostarem da minha presença e da minha liderança não abdicarei da selecção“, reforçou.

“200 jogos não é para qualquer um e demonstram o amor que tenho pela selecção. Quero continuar a jogar e alegrar a minha família, os meus amigos e todos os portugueses”, concluiu.