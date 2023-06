Cristiano Ronaldo, o sócio solitário do clube dos 200

Avançado está prestes a atingir as duas centenas de jogos pela selecção, destacando-se ainda mais da concorrência. Entre as mulheres, porém, o recorde é de outro nível.

Se há alguém que está mais do que acostumado a bater recordes, é Cristiano Ronaldo. Recordes de golos, de troféus individuais, mas também de longevidade ao mais alto nível. Em bom rigor, o avançado do Al Nassr já é há alguns meses o jogador com maior número de internacionalizações do planeta, mas agora prepara-se para atingir a barreira simbólica dos 200 jogos pela selecção. Uma proeza sem paralelo… no futebol masculino, já que este número não seria suficiente para entrar sequer no top 10 do ranking feminino.