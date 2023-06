Courtois desertou da selecção belga por não ter sido capitão

O seleccionador da Bélgica mostrou-se “chocado” com a atitude do guarda-redes.

Thibaut Courtois, guarda-redes da Bélgica, decidiu ir para casa após o jogo frente à Áustria, no sábado. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo seleccionador Domenico Tedesco, que se mostrou "chocado" com o motivo do jogador do Real Madrid. Segundo o técnico, tratou-se de desagrado por não ter sido capitão de equipa frente aos austríacos.

"Em conjunto, decidimos que o Lukaku seria o capitão diante da Áustria e o Courtois na terça-feira frente à Estónia. Todos estavam de acordo, mas depois do jogo ele subitamente disse-me que queria falar comigo e que ia para casa, porque se sentia desapontado e ofendido. Tentei mostrar-lhe o apreço que ele merece: para mim, é o melhor guarda-redes do mundo. Gosto dele como guarda-redes e como ser humano. E estou em choque", assumiu o técnico.

Courtois, que actuou no empate frente à Áustria, não jogará assim frente à Estónia e não é claro que medidas disciplinares serão tomadas pela federação belga. Para já, sem o guarda-redes que esteve 102 vezes na baliza da Bélgica, poderá ser Matz Sels o guardião titular e Lukaku o capitão.