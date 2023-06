A lagoa espanhola preferida dos flamingos reprodutores secou

No ano passado, milhares de casais de flamingos foram às famosas zonas húmidas do sul de Fuente de Piedra, em Espanha, para chocar as suas crias, naquela que era uma das maiores colónias destas aves icónicas da Europa. Agora já não é assim.

Apenas algumas dezenas de aves adultas podiam ser vistas no sábado, depois de uma seca prolongada em Espanha, que secou a lagoa de água salgada e obrigou a maioria das aves migratórias a evitar a zona húmida.

"É uma pena por causa do turismo, as pessoas vêm cá passar o dia. Normalmente, a lagoa está cheia de flamingos. Há também muitas outras aves. Parece que as alterações climáticas estão a causar isto", disse Alberto Gonzalez Sanchez, 53 anos, residente local, à Reuters no sábado.

Africa Lupion, curador do espaço natural Fuente de Piedra, disse à estação de rádio Cadena Ser, em Fevereiro, que o nível de chuva era o mais baixo desde 1995.

Desde 1984, quando foi declarada reserva natural, mais de 200 mil crias de flamingo nasceram na lagoa, que fica na província de Málaga, de acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Sustentabilidade da Andaluzia.

A Primavera deste ano foi a mais quente e a segunda mais seca em Espanha desde que há registos, em 1961, e as temperaturas acima da média deverão continuar no Verão.