“Ex-líder dos jesuítas e mais dois padres suspeitos de abuso de confiança” e “Andreia queixou-se de assédio moral, ACT está há três anos a analisar” publicadas a 12 de Junho 2023

Na notícia, lê-se: “O ex-líder dos jesuítas em Portugal, José Frazão, e mais dois padres da mesma ordem religiosa estão a ser investigados pelo Ministério Público por alegada prática do crime de abuso de confiança, num caso relacionado com uma alegada tentativa de desviar fundos de uma instituição ligada à Companhia de Jesus, que possui autonomia jurídica e conta com outros parceiros, para outras entidades deficitárias controladas por aquela ordem.”

É totalmente falso que a PPCJ, ou qualquer um dos jesuítas referidos, tenha desviado ou tentado desviar quaisquer verbas do Instituto de Formação Artística do Vale do Ave (INFORARTIS) para outras organizações.

A investigação em curso, por alegado crime de abuso de confiança, bem como outros processos que já foram ou estão ainda a ser dirimidos em tribunal, inserem-se no contexto de resistência e oposição aos legítimos órgãos diretivos do Colégio das Caldinhas por parte de alguns colaboradores, o que já foi explicado várias vezes por parte da PPCJ à jornalista Mariana Oliveira.

Esclarece-se, antes de mais, que a instituição em causa, INFORARTIS, pertence à PPCJ e integra o complexo do Colégio das Caldinhas, de que a PPCJ também é titular. Repetimos, o Colégio das Caldinhas, o Centro de Cultura Musical (CCM) e o instituto que o tutela, o INFORARTIS, não estão “ligados” à Companhia de Jesus, como afirma a notícia, mas antes pertencem à Província Portuguesa da Companhia de Jesus, sua única proprietária.

Tem assim a PPCJ, no respeito da lei e dos estatutos das pessoas jurídicas canónicas, total legitimidade para tomar as decisões pedagógicas que considerar benéficas e adequadas para assegurar o serviço educativo de qualidade que presta há mais de 70 anos, assim como tudo fazer para garantir a sua boa gestão económica e financeira.

Pode ler-se ainda no artigo que “Segundo o Público apurou, este processo resulta de uma denúncia feita em 2019 pelo antigo director financeiro do Instituto de Formação Artística do Vale do Ave (INFORARTIS).” Está em causa o cancelamento do acesso a movimentação das contas bancárias por parte do Dr. Pedro Castro, ex-director financeiro do INFORARTIS, cargo que acumulava com o de Administrador do Colégio das Caldinhas e Director financeiro dos demais institutos que o integram. Este cancelamento surgiu na sequência da decisão de suspensão do denunciante, no contexto de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento por justa causa. A impugnação de tal despedimento foi dirimida pelos tribunais, tendo as partes chegado a um acordo que pôs definitivamente termo à relação laboral.

Pode ler-se ainda na notícia que “O objectivo seria desviar um valor superior a dois milhões de euros amealhado ao longo de vários anos e destinado á construção de novas instalações para o pólo de Famalicão do Centro de Cultura Musical, que seriam partilhadas com a ARTAVE — Escola Profissional Artística do Vale do Ave.”. A notícia associa assim o cancelamento do acesso às contas bancárias a uma alegada motivação criminosa, sem avançar qualquer elemento de fundamentação. Repudiamos veementemente tal alegação, que é totalmente falsa. A PPCJ tem legitimidade para designar as pessoas com poderes para aceder e movimentar as contas bancárias desta instituição, nomeadamente o Diretor Geral do Colégio das Caldinhas e o Diretor do INFORARTIS. Não faz assim qualquer sentido falar de apropriação de fundos no contexto da normal transição nestes cargos.

Não compreendemos como a suspensão do acesso de um dos quatro titulares das contas do INFORARTIS pode ser lida com tal intenção e lamentamos que não tenha sido solicitada pela jornalista informação acerca do destino dos fundos mencionados, dando oportunidade à PPCJ de assegurar que não existiu qualquer instrução ao Banco — mesmo recusada por este — no sentido de uma movimentação irregular daqueles fundos, nem em benefício das instituições que compõem o Colégio das Caldinhas, nem para qualquer outro fim que não o normal funcionamento das escolas tuteladas pelo INFORARTIS, como seja o pagamento de salários, segurança social, fornecedores e similares. Uma simples averiguação teria, aliás, permitido concluir que a construção do referido pólo está em curso, tendo o INFORARTIS honrado regularmente todos os pagamentos, no respeito integral dos compromissos assumidos com os restantes parceiros.

Por fim, e no que respeita à notícia relacionada com a educadora de infância, já foram prestados todos os esclarecimentos: após uma visita por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), não foi feita qualquer observação ou recomendação nem foi, passados 3 anos, instaurado qualquer processo contraordenacional; o contrato de trabalho da educadora, a termo certo, cessou por caducidade. Aquela trabalhadora recorreu para o Ministério Público junto do Tribunal de Trabalho. A APINA, entidade empregadora, foi ouvida e toda a sua atuação, relacionada com a não renovação do contrato e com os montantes pagos à trabalhadora, foi confirmada pelo Ministério Público, inexistindo no respetivo despacho qualquer referência à ACT ou à sua invocada inércia. A trabalhadora não avançou com qualquer outra atuação judicial, designadamente no Tribunal de Trabalho.

Lamentamos, assim, que a associação destas duas notícias contribua para lesar o bom nome das instituições e pessoas envolvidas.

Padre Miguel Maria e Siqueira de Almeida, Provincial da Província Portuguesa da Companhia de Jesus

Nota da Direcção:

As suspeitas de desvio que o PÚBLICO refere estão descritas na queixa-crime apresentada ao Ministério Público e que deu origem a um processo que se mantém aberto passados quatro anos. Quanto ao texto relativo ao assédio moral, o PÚBLICO tem e-mails da ACT nos quais a entidade admite que o processo não está concluído, aguardando o nosso jornal ainda respostas daquela autoridade.