A justiça da memória

O artigo de Bárbara Reis na edição de sábado transporta-nos para as zonas escuras seguintes à "manhã clara", em que o disparate andou à solta pelo país e os oportunistas do costume se atiraram às presas deixadas à mão após a queda da "ordem" anterior. Assim aconteceu com o museu de Bagdad após a invasão americana, acontece com os edifícios públicos que falsos servidores do Estado deixam ao abandono, sucede na generalidade das alterações à ordem pública vigente.

A França (insisto: "a" França, ao arrepio da mania que hoje há de se tirar os artigos aos nomes das terras) teve o Terror, no seguimento da Revolução, que hoje grafamos com maiúscula; e, nesse aspecto, nós, felizmente, tivemos apenas a estupidez, que o bom senso, patriotismo e firmeza dos Nove não foram capazes, apesar de tudo, de evitar. Algum tempo volvido, porém, depois de a poeira assentar, muitas pessoas já mais maduras reconheceram o exagero, a insensatez e as injustiças de que tinham sido agentes.

Quanto aos casos relatados no artigo, era interessante saber se foi este o caso e se os nele visados, que no calor da febre revolucionária protagonizaram as atitudes ali relatadas, reconheceram o despropósito delas e realizaram actos concretos de reparação. É que uma coisa é o dislate juvenil, que sai ao arrepio da índole dos autores (e só quem cá estava há 50 anos sabe como a alegria que varreu o país nessa altura teve manifestações que hoje diríamos infantis); outra é a negação persistente de um passado sombrio, de que se conhece infelizmente vários casos. Aquele, é o drama de quem foi jovem e viveu um momento excepcional; este, é a falta de vergonha de quem não tem carácter. E é preciso distinguir, a fim de se não confundir memória com revanchismo, isto é, justiça com injustiça.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

A odisseia da TAP

Algumas afirmações do ex-ministro Pedro Nuno Santos avivaram a minha memória, do tempo em que a TAP era administrada pelo engenheiro Alfredo Vaz Pinto. Era a empresa que mais pagava aos colaboradores, fazia uma selecção rigorosa e havia sempre uma enorme lista de espera. Servia bem e com delicadeza os clientes, tanto em terra como no ar. Os voos realizavam-se nas horas previstas, cheios, ou com dez, 20 ou 30 passageiros, e não dava prejuízo. A partir da altura em que a administração passou a ser ocupada por políticos na reserva e em número exorbitante, com chorudos ordenados e mordomias da ordem dos milhões, foi o que se viu. Quando o ex-ministro disse que a empresa não deu lucros nos últimos 50 anos, devia ter dito nos últimos 49. Mas Nuno Santos também se esqueceu de dizer que os lucros, naquele tempo, não eram à custa do despedimento de centenas de empregados e descida de vencimentos. Que mais nos irá acontecer?

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Os licenciados pessimamente pagos

Os dados conhecidos recentemente sobre a evolução do salário bruto dos licenciados face aos que só têm o ensino secundário provam, infelizmente e uma vez mais, que a classe média em Portugal está a ser destruída. Percebo facilmente porque faltam pessoas preparadas em Portugal para ocupar os lugares que continuam vazios, concurso após concurso, no SNS e em várias empresas privadas. O Estado português gasta, e bem, dinheiro a formar pessoas competentes em diferentes áreas de actividade e depois não os consegue manter porque teima em oferecer, e as empresas privadas também o fazem, salários baixíssimos e, em muitos casos, até insultuosos. Muito em breve, Portugal não terá profissionais qualificados para exercer as mais diferentes profissões, seja nas escolas, no SNS, na construção civil ou noutra qualquer actividade. Se assim continuarmos, estamos condenados à miséria, e o empenho, a dedicação e a competência de Mariano Gago em prol do desenvolvimento científico de Portugal terão sido em vão. António Costa tem de acordar para esta nova e triste realidade, antes que seja demasiado tarde.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A insatisfação dos portugueses

A profunda insatisfação dos portugueses resulta dos baixos salários e pensões de reforma; da falta de habitação, rendas elevadas e juros elevadíssimos nas prestações bancárias; da degradação de serviços públicos, nomeadamente na saúde, educação e justiça; da muita desigualdade e injustiça na distribuição da riqueza. Palavrinhas, abraços e selfies com o Presidente Marcelo disfarçam, mas não compensam nem podam ou cortam a insatisfação que atinge a árvore social.

Ernesto Silva, V.N. Gaia