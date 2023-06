Papa pede que sejam evitadas mais tragédias como a do naufrágio na Grécia

Na primeira aparição pública depois da sua operação a uma hérnia abdominal e dois dias passados da sua alta hospitalar, o Papa Francisco lamentou a morte de centenas de refugiados a bordo de um barco pesqueiro que naufragou ao largo da costa grega na semana passada.

“Reitero as minhas orações por todos aqueles que perderam as suas vidas e imploro para que se faça sempre tudo o que for possível para prevenir tragédias semelhantes”, disse o Papa durante a oração dominical do Angelus.

As buscas por sobreviventes do naufrágio continuam, mais de quatro dias depois, com poucas esperanças de sucesso. Foram resgatadas 104 pessoas e foram encontrados 79 cadáveres, mas receia-se que estivessem cerca de 700 pessoas a bordo da embarcação, incluindo entre 50 a 100 crianças.

Francisco recebeu alta hospitalar na sexta-feira, após nove dias de internamento no Hospital Gemelli, em Roma, onde foi submetido a uma cirurgia a uma hérnia abdominal. Este domingo já presidiu à missa e durante o próximo mês deverá recuperar para conseguir viajar para Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude, no início de Agosto.

O Papa não deixou de agradecer ao pessoal médico que o ajudou durante o internamento, bem como às orações dos fiéis. “A proximidade humana e espiritual foram de grande ajuda e conforto para mim. Obrigado a todos! Obrigado! Obrigado do meu coração!”, disse Francisco durante a missa.

O chefe da Igreja Católica lamentou ainda o “ataque brutal” contra uma escola no Uganda que fez pelo menos 41 mortos perpetrado por um grupo ligado ao Daesh.