“Inventamos novos empregos porque precisamos de ser reconhecidos”

Autor do livro História do Trabalho – Uma Nova História da Humanidade​, lançado nesta sexta-feira em Portugal, Jan Lucassen traça um retrato do trabalho ao longo do tempo, desde a caça e da recolecção até ao momento actual, em que a pandemia isolou os trabalhadores em casa e a inteligência artificial lança novos desafios ao mundo laboral.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt