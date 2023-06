Max Verstappen venceu Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prémio (GP) do Canadá de Fórmula 1, oitava corrida da temporada, e consolidou ainda mais a liderança no Mundial de pilotos. Foi mais um triunfo inquestionável, que começou com a pole position na véspera e terminou com nova demonstração de força, que incluiu a liderança da primeira à última volta.

Verstappen deu à Red Bull a 100.ª vitória, ao terminar as 70 voltas ao traçado Gilles Villeneuve com 9,570 segundos de avanço sobre o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que foi o segundo classificado e continua a assumir-se como um dos destaques da temporada. Foi o sexto pódio em oito corridas, deixando Lewis Hamilton (Mercedes) na terceira posição — o britânico ficou a 14,168 segundos do vencedor, mas reforçou a ideia de que o construtor alemão está a encurtar distâncias para a Red Bull.

O domínio da Red Bull, que venceu todos os Grandes Prémios em 2023, só não foi mais evidente porque Sergio Pérez esteve uns furos abaixo do que seria previsível. Na qualificação, o mexicano não foi além do 12.º lugar e o melhor que conseguiu na corrida foi escalar até ao sexto posto final, a que acrescentou um ponto de bónus por ter registado a volta mais rápida.

Um certo sabor a desilusão passou também pelo staff da Aston Martin, que não conseguiu que Lance Stroll se juntasse a Alonso no pódio. O canadiano foi nono classificado, frustrando as expectativas do pai e dono da equipa, que sonhava com dois lugares entre os três primeiros numa prova disputada em casa.

A Ferrari terminou com os dois monolugares colados, no quarto e quinto postos, respectivamente ocupados por Charles Leclerc e Carlos Sainz, no dia em que Verstappen elevou a contagem pessoal para 41 vitórias, igualando o total da lenda da Fórmula 1 Ayrton Senna.

Contas feitas, após oito corridas o piloto neerlandês soma 195 pontos, mais 69 do que o segundo classificado, o mexicano Sérgio Pérez. Alonso, com 117, e Hamilton, com 102, também estão acima da fasquia dos 100 pontos.

O próximo Grande Prémio está marcado para o dia 2 de Julho, na Áustria, casa da Red Bull, que terá seguramente uma falange de apoio generosa nas bancadas.