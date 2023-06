Itália volta a ficar com a consolação na Liga das Nações

A Itália voltou a ficar com o prémio de consolação na Liga das Nações, classificando-se pela segunda edição consecutiva no terceiro lugar, desta vez com um triunfo por 3-2 sobre os Países Baixos - em 2021 vencera a Bélgica por 2-1 em Turim.

Em Enschede, no De Grolsch Veste, estádio do Twente, a "squadra azzurra" colocou-se em vantagem logo aos 6', por Dimarco, e dobrou a vantagem aos 20, por Frattesi. Depois dos dois golpes, a selecção orientada por Ronald Koeman viu-se obrigada a reagir e, já durante a segunda parte, foi Bergwijn a reduzir para 2-1, aos 68'.

Na sua pior fase, a Itália recuperou a vantagem de dois golos aos 72', numa jogada individual de Chiesa sobre Van Dijk, mas os neerlandeses, a jogar em casa, não abrandaram. Aos 82', o "pinheiro" Weghorst meteu a bola na baliza, na recarga a um livre directo, mas o golo acabaria por ser anulado - o avançado do Manchester United estava fora-de-jogo.

Mas nada havia para invalidar o 3-2 marcado por Wijnaldum aos 89'. O jogo ainda teve mais onze minutos de tempo de compensação, mas o resultado ficou como estava.