Selecção: assobios a Otávio geram reacções de indignação

Médio do FC Porto entrou a três minutos dos 90, no embate com a Bósnia, e foi assobiado por um grupo de adeptos no Estádio da Luz.

Depois de João Mário, aconteceu com Otávio. Neste sábado, no Estádio da Luz, o médio do FC Porto foi assobiado por alguns adeptos num jogo da selecção nacional e o caso já motivou reacções quer do seleccionador, Roberto Martínez, quer do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

"Lamento profundamente ter assistido, pela segunda vez em jogos da selecção nacional, ao inaceitável episódio de ver um jogador que veste a camisola das quinas ser assobiado num estádio em Portugal. Otávio é um dos nossos. E temos de exigir de todos os portugueses o apoio e o aplauso incondicionais sempre que veste a camisola do seu país. Sem cor, sem clube, sem fanatismo", afirmou Fernando Gomes.

Uma imagem que diz tudo ?? pic.twitter.com/xrzuDndQcB — FC Porto (@FCPorto) June 17, 2023

Antes, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo de Portugal sobre a Bósnia (3-0), foi Roberto Martínez a condenar o incidente. "É difícil para mim, como seleccionador, que um jogador [da selecção] não tenha o apoio dos nossos adeptos. Hoje foi o ambiente mais espectacular que vi para uma selecção, mas a rivalidade não ajuda a criar uma equipa compacta. É uma situação doente…", apontou.

Algo de idêntico tinha acontecido no início desta fase de qualificação, quando João Mário (Benfica), que entretanto renunciou à selecção, foi assobiado no Estádio de Alvalade, no jogo com o Liechtenstein.

O FC Porto também já se manifestou, através de uma publicação, na rede social Twitter, de uma imagem em que Otávio - que neste sábado foi lançado em campo aos 87', para o lugar de Bernardo Silva - surge a tapar os ouvidos.