Segunda na TV: Amadeus, a Terra Santa e o Pride visto do céu

CINEMA

Com_Paixão

Cinemundo, 15h15

Em 1968, o jornal The Sunday Times desafiou velejadores de todo o mundo para uma corrida à volta do globo. Inscreveram-se oito profissionais experientes e uma surpresa: Donald Crowhurst, um amador que se aventurou com um trimarã construído com as próprias mãos, nunca imaginando os obstáculos que iria encontrar. Protagonizado por Colin Firth, realizado por James Marsh e escrito por Scott Z. Burns, um drama biográfico sobre a história verdadeira de Crowhurst. Para além de Firth no papel principal, conta com Rachel Weisz, David Thewlis e Ken Stott.

Amadeus

Cinemundo, 20h15

Milos Forman adaptou ao cinema a peça de Peter Shaffer que tem no centro das atenções a “rivalidade” entre Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri. F. Murray Abraham, que interpreta Salieri, ganhou um dos oito Óscares atribuídos ao filme em 1985. Por seu lado, Tom Hulce (também nomeado) dá vida a um Mozart hedonista e provocador nos magníficos décors de época.

Sete Irmãs

Nos Studios, 22h50

Com Noomi Rapace, Glenn Close e Willem Dafoe nos papéis principais, um thriller distópico dirigido por Tommy Wirkola, que co-escreve o guião com Max Botkin. Num futuro em que vigora a política do filho único, uma mulher morre ao dar à luz sete gémeas. O avô tem uma estratégia para as salvar: cada uma fica com o nome de um dia da semana e só pode sair à rua nesse dia. Anos depois, uma delas desaparece e tudo se precipita no caos.

Mais Uma Rodada

RTP2, 22h52

Quatro professores de liceu começam a beber todos os dias, com o objectivo de testar a teoria de um filósofo que sugere que a melancolia do ser humano se deve ao défice de álcool no sangue. Vencedor do Óscar de melhor filme internacional, é realizado por Thomas Vinterberg.

Bairro 13

Hollywood, 23h25

Um filme de acção com o parkour como protagonista. Damien Collier é um agente das forças especiais que chega a um bairro ultraviolento, determinado a acabar com a corrupção. É então que conhece um ex-presidiário que sobrevive às leis das ruas e tenta levar uma vida pacífica. Realizado por Camille Delamarre, Bairro 13 segue um argumento de Luc Besson e conta com Paul Walker e com o pioneiro do parkour David Belle.

DOCUMENTÁRIOS

Mistérios na Terra Santa

RTP2, 20h36

O documentário de Fanny Belvisi propõe uma viagem ao território que, além de sagrado para as três grandes religiões monoteístas (cristianismo, judaísmo e islamismo), é um lugar fértil em lendas, enigmas e descobertas arqueológicas que vêm questionar alguns fundamentos – caso dos Manuscritos do Mar Morto, encontrados nas grutas de Qumran.

Pride Visto de Cima

National Geographic, 22h10

O mês do Pride é assinalado com a estreia de um documentário que mostra, de uma perspectiva aérea, o arco-íris formado por algumas das mais representativas celebrações e manifestações da comunidade queer – “festivais de esperança”, como refere a sinopse, cujas imagens se misturam com notas históricas e pessoais. Vai da Alemanha a Moçambique, passando pelos EUA, Austrália, África do Sul, Islândia, Taiwan e muitos outros pontos do globo.

Herdeiros de Saramago

RTP2, 2h23

É reposta a partir de hoje a série documental dedicada a escritores galardoados com o Prémio Literário José Saramago. Originalmente estreada na televisão em 2020, no 98.º aniversário do nascimento do Nobel da Literatura, tem autoria de Carlos Vaz Marques e realização de Graça Castanheira. Seguindo a ordem cronológica, abre com Paulo José Miranda, premiado por Natureza Morta. Seguem-se José Luís Peixoto, Adriana Lisboa, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, João Tordo, Andréa del Fuego, Ondjaki, Bruno Vieira Amaral, Julián Fuks e Afonso Reis Cabral.

INFANTIL

Unidade de Resgate

Disney Jr., 9h30

Novos episódios da série animada em que os heróis são pequenos socorristas e os respectivos carros (falantes) de bombeiros, polícia e emergência médica, em aventuras que envolvem trabalhar em equipa para ajudar quem precisa.