Lisboa já brilha no trailer do novo filme da Netflix — e há mais Stranger Things e Squid Game

Plataforma apresentou Linda Hamilton no elenco de Stranger Things e primeiras imagens para Bridgerton, Avatar: The Last Airbender e do concurso baseado em Squid Game.

No Verão passado, várias ruas de Lisboa foram encerradas, sobretudo à noite, para filmagem de um filme Netflix que se viria a revelar ser Heart of Stone, com Gal Gadot. No sábado à noite foi revelado o seu trailer que mostra desde um bilhete postal da capital portuguesa ao Terreiro do Paço pronto para a acção. No mesmo evento da plataforma, Linda Hamilton foi a surpresa no elenco da próxima temporada de Stranger Things e foram apresentados os actores ou concorrentes de Squid Game 2 e de Squid Game, o polémico concurso de programação real, entre outras novidades.