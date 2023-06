Fotografia e juventude: assim como quem não quer a coisa

Integrada na Bienal de Fotografia do Porto, a exposição Eternal Youth desafia-nos a olhar para as imagens de sucessivos cursos de Fotografia da FBAUP como uma obra colectiva por direito próprio.

O destino que damos aos trabalhos da escola é, regra geral, a escuridão. Pastas e pastas a abarrotar com folhas soltas, dossiers de argolas, cadernos de apontamentos com antigas estrelas do ténis na capa, fichas de resumos, livros amachucados com design antiquado — tudo artefactos abandonados em casa dos pais, escondidos no “baú dos tesourinhos deprimentes”, ou então hábil e sorrateiramente deixados numa qualquer sala de aulas, à guarda de não se sabe bem de quem ou exactamente em que armário.