Em Junho, a comunidade LGBT sai à rua — e o PSD continua sem sair do armário

Partido mantém-se omisso sobre como se posiciona face ao casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a adopção entre pessoas do mesmo sexo. Enquanto parlamentar, Montenegro votou contra as duas.

Adolfo Mesquita Nunes: É preciso o “reconhecimento de que há discriminação e de que ela é intolerável”

“Sou a favor do casamento gay porque sou um enorme apoiante do casamento e não quero que pessoas gay sejam excluídas de uma grande instituição”. Quem disse? Um conservador. Um qualquer? Não: David Cameron, em 2012. Tinha algum cargo relevante? Sim, era primeiro-ministro do Reino Unido. Dois anos depois, durante o seu mandato, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legalizado. Hoje, o partido conservador britânico, um dos mais importantes partidos de direita no mundo, tem um grupo formal — LGBT+ Conservatives — destinado a “lésbicas, gays, bissexuais ou trans” conservadores.