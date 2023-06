Os “treinos para mulheres tímidas” ajudam a ficar em forma e ganhar confiança no ginásio

Começaram a circular pela internet no final de 2022, mas continuam populares: os “treinos para mulheres tímidas” ajudam as iniciantes a ganhar confiança no ginásio.

As redes sociais estão cheias de tendências de exercício físico. Enquanto algumas são pouco vulgares e até perigosas, outras podem ser, de facto, úteis. É o caso dos "treinos para mulheres tímidas".

Começaram a circular pela internet no final de 2022, mas continuam populares. A premissa destes treinos é simples. Estão desenhados para usar o menor espaço possível no ginásio e apenas alguns equipamentos como um par de halteres.

O público-alvo são mulheres que estão agora a começar a treinar ou que se sentem ansiosas em relação a ir ao ginásio, mas que, ainda assim, querem um bom treino de resistência sem terem de circular pelo ginásio ou usar máquinas e equipamentos complicados.

Além do benefício inicial de ajudarem a ultrapassar o medo de ir ao ginásio, estes treinos podem ser uma mais-valia a longo prazo porque empoderam as mulheres e contribuem para que ganhem confiança durante os treinos.

A ansiedade de ir ao ginásio

Há vários estudos que mostram que as mulheres sentem uma grande pressão social para terem o corpo perfeito e tonificado. Esta pressão é mais evidente, em particular, em ambientes desportivos como os ginásios onde os corpos das pessoas ganham mais destaque. Assim, as mulheres que acham que não têm o corpo ideal tendem a sentir-se desconfortáveis com a ida ao ginásio.

Muitas mulheres sentem-se observadas durante os treinos. Este sentimento é conhecido como "hipervigilância" e costuma aparecer quando as pessoas acham que são diferentes dos outros num determinado contexto social.

No caso do ginásio, a hipervigilância ocorre por ser um ambiente maioritariamente frequentado por homens, o que faz com que as mulheres se sintam, desde logo, desenquadradas. Este sentimento pode piorar se as mulheres tiverem inseguranças em relação ao corpo e pode contribuir para que evitem os treinos.

O estigma em relação ao peso também se mostrou frequente em ambientes desportivos. Um estudo concluiu que as pessoas com excesso de peso já passaram por situações de assédio ou ridicularização durante a prática de exercício físico. Por causa disso, muitas mulheres optam por não ir ao ginásio com medo de se sentirem ridicularizadas.

Mas as inseguranças físicas não são a única razão pela qual as mulheres se sentem intimidadas no ginásio. Cientistas sociais têm demonstrado que a própria disposição dos ginásios está muito associada aos géneros. Por exemplo, um estudo demonstrou que os ginásios têm áreas vistas como masculinas ou femininas, com as zonas de musculação a serem rotuladas como masculinas e as áreas de cardio e alongamentos percepcionadas como femininas.

Neste estudo, muitas mulheres relataram que se sentiam julgadas ou até sexualizadas quando treinavam na zona de musculação. Assim, é fácil de entender que as mulheres prefiram um treino que lhes permita treinar com pesos numa zona do ginásio onde se sintam confortáveis.

A investigação também concluiu que as mulheres acham difícil "ocupar o espaço público". Esta expressão significa sentirem-se visíveis e que estão no ambiente certo. Quando as pessoas não se sentem capazes de "ocupar o espaço", isto quer dizer que não se sentem confiantes ao estarem visíveis em público ou numa ocasião social. É precisamente assim que muitas mulheres se sentem no ginásio.

Se a isto somarmos episódios de assédio sexual, é fácil perceber que muitas mulheres sintam ansiedade nestes ambientes e procurem soluções para que se possam estar nestes espaços sem se sentirem intimidadas.

Ganhar confiança no ginásio

Apesar de os treinos para mulheres tímidas não resolverem todas as questões que podem fazer com que as mulheres evitem as idas ao ginásio, têm muitos pontos positivos.

Estes treinos são desenhados para iniciantes, tornando-os acessíveis para toda a gente, até para quem se sente intimidado com a ideia de ir ao ginásio. Também contribuem para que as mulheres se habituem ao ambiente de ginásio, e, quem sabe, ganhem a confiança necessária para experimentar outro tipo de exercícios ou novos equipamentos.

Outro benefício é que acaba por funcionar como uma forma de apoio social. Ou seja, quando as mulheres partilham os seus treinos online, isso não só dá ideias a outras mulheres de mais exercícios que podem fazer, como normaliza experiências que são muito comuns no sexo feminino.

Estas publicações e os comentários que atraem criam um fórum seguro onde podem, publicamente, discutir os seus sentimentos de ansiedade e desconforto nos espaços de exercício físico. Ter acesso a este tipo de apoio pode ajudar algumas mulheres a sentirem-se mais empoderadas e menos sozinhas quanto às suas experiências de ansiedade associada com o ginásio, o que pode melhorar o seu bem-estar geral e confiança.

Mais importante, estes treinos reconhecem os problemas reais das mulheres, dão voz às pressões de género que sentem em ambientes desportivos e oferecem soluções práticas. A chave é abordar as causas subjacentes à ansiedade das mulheres nos ginásios.

Ao mesmo tempo, os treinos para mulheres tímidas são uma resposta colectiva às desigualdades que ainda se sentem nos ginásios e que podem contribuir positivamente para que se sintam mais apoiadas enquanto ganham confiança na prática de exercício físico.

Exclusivo PÚBLICO/The Conversation

Hester Hockin-Boyers é professora assistente de Ciências do Desporto e do Exercício na Universidade de Durham