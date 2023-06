Independência. Isenção. Inteligência

O Estado português tem enormes dificuldades em tratar livremente com a sociedade. O que se passa actualmente com os novos estatutos das Ordens é uma boa ilustração.

As melhores democracias não são apenas as que garantem os direitos e deveres políticos e cívicos fundamentais. Por exemplo, as regras do voto universal e de “uma pessoa, um voto”; a da realização regular de eleições livres; o princípio de que quem ganha as eleições governa e respeita quem as perdeu; e as liberdades de reunião, de associação e de expressão. Podem enumerar-se mais, mas estas são as que melhor definem o essencial desta formidável convenção que é a da democracia política.