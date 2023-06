Um “plano B” urgente

Se o Papa não vier a Portugal, não haverá Jornada Mundial da Juventude. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, disse que não há “plano B”. Não ter um “plano B” é o cúmulo da má gestão e, quando estão em causa 74,5 milhões de dinheiro público, é uma verdadeira atrocidade. Mesmo que o Papa fosse a pessoa mais saudável do mundo, faria sempre todo o sentido haver um “plano B”.

Para além do dinheiro que também já foi gasto na compra de viagens e alojamento pelos peregrinos, temos ainda de contabilizar o esforço de milhares de voluntários e de todo um país a que se pede que os já escassos recursos a nível do SNS, protecção civil, forças de segurança, etc., sejam mobilizados para apoiar este megaevento. E o que dizer do desalento e da frustração daqueles que, ficando privados da vinda de Francisco, não teriam qualquer compensação? Arranjem o “plano B”, é bom e é urgente.

Maria Luís Moreno, Colares

CPI da TAP

Não sei por que carga de água gastei dez minutos a assistir à audição de Pedro Nuno Santos. De certeza que para a grande maioria dos portugueses isto não tem interesse nenhum, pois percebe-se que quem lá vai não está disposto a esclarecer nada, leva um discurso bem preparado para dar respostas evasivas. Nem esta comissão está interessada em novas conclusões, pois, a priori, todos sabem o que se passou e ninguém se assume nas situações de possíveis responsabilidades. O único efeito que poderá vir a ter no final dos trabalhos (?!) é a desvalorização da TAP numa possível venda, na medida em que se demonstra que é uma empresa com uma gestão francamente desastrosa quer em termos económico-financeiros, quer em termos de gestão de pessoal. O maior valor da TAP é a exclusividade das rotas do Brasil, que, por enquanto, se mantém. Tal como muitas pessoas que conheço, não considero que esta companhia seja essencial para o país, até porque há muitos anos que quando viajo de avião só opto pela TAP se não tiver alternativa. É conhecida a falta de cumprimento de horários. É referido o interesse da companhia para a nossa diáspora, que é quem mais sofre com greves em tempos estratégicos, como o final de férias ou pelo Natal.

António Barbosa, Porto

O futebol está podre?

Entre as transferências e os salários absolutamente pornográficos dos grandes craques, uma ínfima parte dos seus protagonistas, e os salários miseráveis, ainda assim frequentemente atrasados, nos clubes mais frágeis financeiramente, há uma panóplia de situações que não abona nada a favor do futebol português.

Ofuscados pelo brilho das vitórias da selecção e dos clubes favoritos, os amantes do futebol, entre os quais me incluo, ignoram ou fingem ignorar os verdadeiros crimes de lesa-pátria que grassam no desporto em geral e no futebol em particular.

A confirmarem-se as suspeitas do SEF, relativamente à existência de uma “academia de futebol” que, na prática, funciona como uma central de tráfico humano, ainda por cima dirigida por um alto funcionário da Liga de Clubes, a realidade supera mesmo os piores receios! Sem exagerar, podemos mesmo concluir que em Portugal, e não só, o futebol está podre!

Hélder Pancadas, Sobreda

J.M.T. e o racismo da Lei da Nacionalidade de 1975

Na recente polémica sobre a caricatura de António Costa, João Miguel Tavares (J.M.T.) intervém no PÚBLICO de 13 de Junho do lado dos que negam racismo na caricatura, opondo esse “gesto inofensivo” ao flagrante racismo que foi encontrar nas leis da pós-descolonização do 25 de Abril, que apenas reconheciam nacionalidade portuguesa “àqueles que, vivendo em território ultramarino, tivessem nascido em Portugal, ou descendentes de portugueses até ao terceiro grau (filhos, netos e bisnetos)”, ou seja, os brancos, conclui apressadamente o atento anti-racista.

Mas não é assim: esta lei da nacionalidade é universal e aplicada em qualquer país. Num país em que houver grupos raciais também: um branco, nacional ou não, que tenha descendentes com uma negra, terá os seus filhos mestiços com direito a nacionalidade. Se um seu filho mestiço tiver descendentes com uma negra, também estes têm direito a nacionalidade (são netos). São este os brancos de que J.M.T. fala? Tavares excedeu-se mais uma vez na sua cruzada antiesquerda.

Luís Bernardino, Luanda