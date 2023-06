Formentera: as ilhas não se medem aos palmos

Formentera é a mais pequena das quatro principais ilhas do arquipélago espanhol das Baleares, mas os argumentos para atrair turistas não se medem aos palmos. O tamanho não importa, o que importa é o carácter, e o de Formentera é, para já, este: uma ilha calma, placidamente a viver à conta dos seus atributos naturais e a tentar passar ao lado das grandes massas de turistas que enchem a vizinha Ibiza e as mais distantes Maiorca e Menorca.

Em Abril, eu e o Rui Gaudêncio passámos um fim-de-semana na ilha. Foi pouco tempo para medir o pulso a Formentera, mas lá conseguimos ver algumas das suas praias de postal ilustrado; percorrer algumas das suas rotas verdes; conhecer alguns dos seus pueblos mais animados. Muito ficou por explorar, mas, como defende o director do Turismo de Formentera, Carlos Bernús Blanch, esta é uma ilha pequena, mas não é uma ilha para ver de fugida.

"No Verão, temos entre 2500 e 3000 pessoas por dia que só vêm umas horas a Formentera. Ora, isto representa um colapso sobretudo para as nossas praias. Não é que não queiramos que estas pessoas venham, queremos é apostar na qualidade de serviços e experiências que proporcionamos. Não estamos muito interessados em ter turistas Walking Dead", comenta aquele responsável. E acrescenta: "Não queremos morrer de êxito: se gente de mais nos visita, isto pode ser mau para o destino." Eu sou mais do que suspeita, mas vale a pena conferir aqui o que é que Formentera está a fazer para evitar os males do sobreturismo.

A Sandra Nobre, por sua vez, andou uns dias na vizinha Ibiza e conta-nos como se criou uma marca à volta de uma coisa que acontece em qualquer geografia: o pôr do Sol. Venha daí – as Baleares estão aqui ao lado e são uma excelente opção para as férias que se avizinham.

Bom fim-de-semana e boas fugas!