Polícia dispersou com gás lacrimogéneo manifestação em Luanda

Centenas de manifestantes, maioritariamente jovens, foram impedidos este sábado de seguir a sua marcha de protesto em Luanda pela intervenção da polícia, que disparou gás lacrimogéneo para impedir o prosseguimento da marcha que não tinha feito nem 500 metros do percurso projectado. Há registo de presos e feridos segundo a imprensa local. Entre os inúmeros vídeos partilhados nas redes sociais, há um em que uma mulher caminha com uma ferida ligeira na perna.

Já se adivinhava que a manifestação tinha poucas possibilidades de êxito porque o governo provincial de Luanda havia declinado a autorização por razões burocráticas e a Polícia de Intervenção Rápida (PIR) havia-se pronunciado contra a rota pré-definida para a marcha, que visava protestar contra o aumento do preço dos combustíveis (que quase duplicaram de valor depois de o Executivo ter eliminado de forma abrupta os subsídios), a nova lei das organizações não-governamentais (que prevê supervisão da sua actividade pelo Governo) e o fim da venda ambulante (que torna ainda mais difícil a vida de uma boa maioria da população que sobrevive da economia informal).

Os manifestantes juntaram-se às centenas no cemitério de Santa Ana para seguir em direcção ao Largo da Independência, local habitual de protestos, celebrações e eventos, mas não conseguiram andar nem 500 metros até serem dispersados pela expressiva força policial que as autoridades colocaram no terreno, entre agentes da PIR e da Unidade de Patrulhamento e Reacção, escreve o jornalista Fernando Calueto no Novo Jornal.

A polícia avançou em força, como se podem ver nos diversos vídeos difundidos através das redes sociais, ouvindo-se muitos disparos e uma grande nuvem de gás que fez correr os manifestantes em debandada.

Segundo a Deutsche Welle, a manifestação em Benguela também foi recebida em força pela polícia, tendo pelo menos quatro manifestantes sido detidos. Entre os detidos estarão dois dirigentes do Bloco Democrático: Ary Campos e Adilson Manuel, membros do secretariado nacional do partido com assento parlamentar. A notícia foi avançada pelo próprio partido nas redes sociais.

Os organizadores da manifestação na capital angolana garantiram que se tratava de uma marcha pacífica que em nada justificava a intervenção em força da polícia. No entanto, Nelito Ekuikui, presidente da JURA, a organização de juventude da UNITA, divulgou que havia recebido muitas denúncias anónimas de que estaria a ser preparada a infiltração de agentes provocadores com identificação do partido para provocar distúrbios e culpabilizar o principal partido da oposição.

Um dos principais visados dos manifestantes foi o Presidente João Lourenço, alvo de muitas das palavras de ordem cantadas e escritas nos cartazes. Um rapaz trazia um pedaço de cartão com dizeres difíceis de decifrar, mas com uma frase em maiúsculas que resumia tudo: "A fome mata".

Em crise económica desde 2014, com cada vez menos poder de compra e sem perspectivas de emprego, para muitos angolanos, sem os subsídios aos combustíveis e com a proibição à venda ambulante, a sua vida torna-se ainda mais precária. Por isso não admira que

Desalentados, a viver na penúria e sem perspectivas, os mais novos, numa sociedade onde 65% da população tem menos de 25 anos, só pensam em emigrar. Mais ainda quando nem os seus direitos são respeitados. Um dos manifestantes trazia um cartaz contra o partido que está no poder desde a independência em 1975: "Os angolanos não são escravos – do MPLA".