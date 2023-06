Espada com mais de 3 mil anos desenterrada na Alemanha

A espada, que se acredita datar do final do século 14 antes de Cristo, meados da Idade do Bronze, foi encontrada durante escavações na semana passada em Nördlingen, entre a Nuremberga e a Estugarda.

Uma espada de bronze com mais de três mil anos, tão bem preservada que “quase ainda brilha”, foi desenterrada no sul da Alemanha. Segundo a Associated Press (AP), o departamento para a preservação de monumentos históricos do estado alemão da Baviera (BLfD) disse que a espada, que se acredita datar do final do século 14 antes de Cristo (ou seja, meados da Idade do Bronze) foi encontrada durante escavações na semana passada em Nördlingen, entre a Nuremberga e a Estugarda.

O objecto foi encontrado numa sepultura onde estavam enterrados três pessoas - um homem, uma mulher e uma criança. Os três foram enterrados com poucos anos de diferença e com vários óbitos de bronze, disse o departamento, mas ainda não se sabe se as pessoas estão relacionadas de alguma forma.

“A espada e a sepultura ainda precisam de ser examinados para que os nossos arqueólogos possam categorizar este achado com mais precisão, mas já podemos dizer que o estado de conservação é extraordinário. [Encontrar] um achado como este é muito raro", refere o professor Mathias Pfeil, chefe do BLfD, citado pela AP. É incomum encontrar espadas deste período, mas já acontece surgirem em túmulos que foram abertos no século 19.

O BLfD diz ainda que o fabrico deste tipo de espadas complicado já que o punho tinha que ser fundido na lâmina. Os arqueólogos acreditam que a espada Nördlingen tenha sido como uma arma e rejeitam que seja apenas um ornamento.