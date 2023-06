Biden termina discurso com “Deus salve a rainha” e ninguém percebeu porquê

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terminou um discurso na sexta-feira à noite sobre a regulação da posse de armas de fogo com a expressão “Deus salve a rainha”, deixando jornalistas e público surpreendidos.

O discurso de Biden na Universidade de Hartford no Connecticut, na sexta-feira à noite, destinava-se a assinalar o primeiro aniversário desde a aprovação pelo Congresso de uma lei federal que endureceu os controlos dos antecedentes de compradores de armas de fogo – foi a primeira legislação a nível federal aprovada em quase três décadas.

Biden, que falava perante alguns sobreviventes de tiroteios, disse que este foi apenas “um primeiro passo importante” para controlar a epidemia de violência armada nos EUA. No entanto, continuou o Presidente norte-americano, é crucial “derrotar os legisladores que resistirem” a apoiar medidas de controlo da venda e do porte de armas de fogo.

No final do discurso, Biden disse que teria de sair rapidamente por causa de um alerta para uma tempestade que se aproximava da região e despediu-se dizendo “Deus salve a rainha, pá” (God save the queen, man).

A expressão foi eternizada como o título do hino do Reino Unido, que mudou após a morte da rainha Isabel II e a ascensão de Carlos III para para Deus salve o rei.

Porém, ninguém parece ter percebido a razão para que Biden usasse essa expressão para encerrar o discurso.

O jornalista do Dallas Morning News, Todd Gillman, que cobriu a intervenção de Biden, foi um dos que manifestou a perplexidade em relação ao momento. "Muitos de vocês perguntaram-me por que é que ele [Biden] teria dito isso. Não faço ideia e outros jornalistas presentes também não sabem", escreveu no Twitter.

Horas depois, a Casa Branca explicou que o Presidente estava a dirigir “um comentário para alguém na assistência”.