Novas denúncias de abuso sexual contra actor de Dança com Lobos

Conhecido por ter interpretado um jovem sioux, no filme vencedor de um Óscar, o actor enfrenta nove acusações no Canadá.

O actor de 47 anos, conhecido por ter sido um dos protagonistas do filme Dança com Lobos, de Kevin Costner, de 1990, foi detido a 31 de Janeiro depois do Departamento da Polícia do Norte de Las Vegas ter invadido a sua casa, onde alegadamente vivia com as suas cinco mulheres.

A detenção foi um culminar de uma investigação policial que durou meses, após a primeira denúncia feita por abusos sexuais, em Outubro de 2022.

Em Abril deste ano o actor de Danças com os Lobos, acusado de ter abusado sexualmente de meninas e mulheres indígenas, viu o seu julgamento ser suspenso. Devia ter começado a ser julgado no início de Maio.

Agora, enfrenta novas acusações — incluindo ter levado uma menor de 16 anos do Canadá para se juntar a ele num culto chamado The Circle. É também acusado de ter organizado relações sexuais para vários homens com algumas vítimas e será ainda culpado por ter gravado essas agressões.

Nathan Lee Chasing Horse está actualmente sob custódia em Las Vegas, mas também enfrenta acusações em Dacota do Sul, Nevada e em Montana onde, em 2015, foi banido de uma reserva por alegado tráfico humano.

Segundo documentos do tribunal, Chasing Horse, como é conhecido e que interpretou o papel de um jovem sioux membro da tribo Smiles a Lot no filme de Costner, ganhou reputação de ser curandeiro, junto de várias tribos entre os EUA e Canadá, conseguindo utilizar essa posição para cometer os abusos.

O Serviço de Polícia da Nação Tsuut'ina, referiu, numa conferência de imprensa realizada na quarta-feira, que “a acusação a Nathan Chasing Horse em diferentes jurisdições legais exigiu um planeamento e uma cooperação significativa entre os procuradores". Acrescentou, ainda, que é “esperado que mais vítimas se apresentem”.

Aparentemente, uma das mulheres do ex-actor foi-lhe oferecida como "presente" quando ainda tinha 15 anos, enquanto outra se tornou sua mulher depois de fazer 16. Algumas das suas alegadas vítimas tinham apenas 13 anos. As autoridades canadianas não partilharam outros detalhes sobre as vítimas.

Os advogados de Chasing Horse, que têm a seu cargo o processo nos EUA, argumentam que as alegadas vítimas do seu cliente queriam ter relações sexuais com ele, avança a CBC News.

Nathan Chasing Horse também estrelou em O meu coração jaz em Wounded Knee e na minissérie "Dentro do Oeste".

Texto editado por Bárbara Wong