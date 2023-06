Sporting volta a adiantar-se na final do futsal

“Leões” vencem Benfica por 3-2, após prolongamento, no jogo três da decisão do título e ficam a um triunfo de mais uma conquista.

O Sporting está a um jogo de ficar com o título de campeão nacional de futsal, depois de ter triunfado por 3-2, após prolongamento, sobre o Benfica no jogo três da final, disputado no Pavilhão João Rocha. Os "leões" reassumiram o controlo desta decisão (2-1 em jogos) e podem já garantir o seu terceiro título consecutivo na próxima quarta-feira, na Luz. Se os "encarnados" vencerem esse jogo, a decisão regressa ao João Rocha para o jogo cinco, no domingo da próxima semana.<_o3a_p>

Num jogo emocionante e de resultado incerto como costumam ser muitos destes dérbis no futsal, houve uma primeira parte em que o marcador não funcionou e que teve poucas oportunidades para os dois lados. O mais perto que o Sporting esteve de marcar no primeiro tempo foi com um remate aos 9’ de Tomás Paçó que bateu no poste. Logo na resposta, foi o russo Chishkala com o remate que obrigou Guitta a aplicar-se.

Depois de um nulo ao intervalo, a temperatura no João Rocha subiu muito logo no segundo minuto da segunda parte, com uma obra de arte de Zicky Té a dar a vantagem à equipa de Nuno Dias. O pivot “leonino” tirou Arthur do caminho com uma finta de pé esquerdo e, perante a aproximação de Léo Fugiel, finalizou com o calcanhar. Não demorou muito para o Sporting dobrar a sua vantagem. Aos 26’, Tomás Paçó atira na direcção da baliza do Benfica, o guardião “encarnado” não segura e Pauleta, em cima da linha de golo, empurra para 2-0.

Ainda com 14 minutos por jogar, o Sporting ganhava uma vantagem importante neste jogo três, mas a formação orientada por Mário Silva reagiu quase de imediato. Aos 28’, Arthur, com a colaboração involuntária de Pany Varela, fez o 2-1 num canto e, dois minutos depois, foi Diego Nunes a marcar o empate, depois de receber na área um passe perfeito de Bruno Coelho.

O empate subsistiu até ao final da segunda parte e, no prolongamento, foi novamente Pauleta a marcar, num remate certeiro após uma bela jogada colectiva a envolver Erick Mendonça e Sokolov. O golo apareceu perto do final da primeira parte do tempo extra e, nos cinco minutos finais, foi pressão total do Benfica, mas sem conseguir nivelar o marcador.