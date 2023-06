Benfica sagra-se hexacampeão feminino de futsal

“Encarnadas” venceram em Fafe, no quarto jogo dos play-offs, por 3-4.

O Benfica sagrou-se neste sábado hexacampeão nacional feminino de futsal, ao vencer no reduto do Nun'Álvares por 3-4, no quarto encontro da final dos play-offs da edição 2022-23, que venceu por 3-1.

Depois de duas vitórias caseiras (2-0 e 3-1) e um desaire em Fafe (1-0), o conjunto "encarnado" impôs-se com um "bis" de Fifó (seis e 18 minutos) e Angélica (18 e 29), num jogo que já liderava ao intervalo por 2-3. Taninha (cinco), Carla Vanessa (20) e Cátia Morgado (31) apontaram os golos das anfitriãs.

As "encarnadas" somaram o sexto título seguido, e sexto do seu palmarés, repetindo 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22 - a prova não acabou em 2019/20, devido à covid-19.