Áustria mantém Bélgica à distância na corrida ao Euro 2024

A Bélgica está a ter mais dificuldades do que seria expectável no Grupo F de qualificação para o Euro 2024. Neste sábado, desaproveitou o factor casa e permitiu que a Áustria (1-1) se mantivesse no comando da classificação, num jogo com poucas ocasiões de golo e um equilíbrio que foi a nota dominante ao longo dos 90 minutos.

Em Bruxelas, o médio Orel Mangala marcou na baliza errada, aos 22’, e elevou a tensão que se abateu sobre os belgas, que embora tenham mantido o sistema desde a saída de Roberto Martínez, ainda procuram as dinâmicas que lhes permitam estar à altura do talento que produzem. Numa fase de transição, os “diabos vermelhos” tardam em convencer e, apesar de um ligeiro ascendente nas bolas paradas ofensivas e na posse de bola, tiveram dificuldades em contrariar o adversário.

Em vantagem, a Áustria, disposta em 4x4x2 e com Gregoritsch e Arnautovic na frente, tentava condicionar a saída de bola contrária, mas o golo do empate chegou mesmo no segundo tempo. Romelu Lukaku, que na final da Liga dos Campeões andou desencontrado com as balizas, finalizou a passe de Lukebakio e estabeleceu o resultado final, que deixa os belgas a três pontos da liderança, mas com um jogo a menos.

Quem também lidera, mas o Grupo A, e só com vitórias, é a Escócia, que neste sábado ultrapassou o desafio mais exigente nesta caminhada. Em Oslo, os escoceses inverteram o rumo dos acontecimentos já na recta final e bateram a Noruega (1-2).

O inevitável Erling Haaland ainda colocou os anfitriões na frente do marcador, aos 61’, na conversão de uma grande penalidade, e quando a Noruega parecia embalada para o segundo triunfo nesta fase de qualificação, eis que a Escócia renasceu. O avançado Lyndon Dykes estabeleceu o empate aos 87’ e, dois minutos mais tarde, ainda foi a tempo de assistir Kenny McLean (que entrara aos 79’) para o golo do triunfo.

Eslováquia em alta

No grupo de Portugal - e num contexto em que se qualificam para a fase os dois primeiros classificados -, a Eslováquia deu um passo seguro para obter o bilhete de avião para a Alemanha, com um triunfo em casa de um adversário directo. Na Islândia, aos 27’ o médio Juraj Kucka colocou os visitantes na frente, antes de Finnbogason, de grande penalidade, fazer o 1-1 em cima do intervalo. Aos 57’, porém, o seleccionador Francesco Calzona lançou um trunfo decisivo, a partir do banco: Tomas Sustov colocou de novo os eslovacos na frente e assegurou o triunfo.

A Islândia, que foi uma das grandes sensações no Euro 2016, está a ter tremendas dificuldades para suprir as carências deixadas pela saída de algumas estrelas, somando, após três jogos, os mesmos três pontos que a Bósnia - está, nesta altura, atrás do Luxemburgo, que bateu o Liechtenstein por 2-0 e ocupa o terceiro lugar. E as perspectivas dos escandinavos estão longe de ser risonhas, mais que não seja porque, já na próxima terça-feira, vão receber a selecção de Portugal.