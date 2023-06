Andy Murray mantém invencibilidade diante de Borges

Aos 36 anos e regressado ao circuito em 2019, após duas operações à anca, Andy Murray está longe da forma que o levou ao primeiro lugar do ranking mundial e à conquista de três títulos do Grand Slam (entre outros êxitos), mas é ainda um dos melhores tenistas sobre relva. Nuno Borges teve a experiência de o constatar bem de perto, nas meias-finais do Rothesay Open Nottingham, onde o britânico confirmou o bom momento de forma e somou a nona vitória consecutiva (6-3, 6-2) no Challenger Tour.

Murray, actual 44.º no ranking mundial, entrou muito bem, chegou a 3-0 e só cedeu três pontos nos jogos em que serviu no set inicial. Borges (73.º) melhorou a qualidade exibicional ao longo do encontro, mas já não conseguiu recuperar da desvantagem. Só a 1-2 da segunda partida é que Borges dispôs de um primeiro break-point, imediatamente aproveitado para desespero do escocês.

Mas Murray reagiu depressa e, depois de uma série de três breaks consecutivos, Borges chegou a 2-3 (15-40), mas, ao falhar ambas as oportunidades com erros directos, permitiu que o adversário se adiantasse para 4-2. O tenista da Maia quebrou animicamente, mas, quando Murray serviu a 5-2, teve novamente uma dupla oportunidade, a 15-40, só que voltou a não concretizar e, completados 73 minutos de esforço, foi eliminado deste torneio da categoria ATP 125.

Arthur Cazaux no caminho

Murray, que na semana passada se tornou o mais velho vencedor de um torneio em relva na história do Challenger Tour (desde 1978), ao triunfar no Lexus Surbiton Trophy, chega sem ceder um set à final do Rothesay Open Nottingham, onde vai defrontar o francês Arthur Cazaux (181.º).

Na próxima semana, Murray vai participar no Cinch Championships, que decorre no histórico Queen’s Club de Londres, já com a garantia de integrar o top 40 do ranking mundial. Neste ATP 500, vão estar igualmente Carlos Alcaraz (1.º), Holger Rune (5.º), Taylor Fritz (8.º) e Frances Tiafoe (12.º) - que joga este domingo a final do Boss Open, na relva de Estugarda, com Jan-Lennard Struff (24.º).

Quanto a Borges, vai subir ao 67.º lugar do ranking depois de uma semana em que ganhou tantos encontros em relva como em toda a época de 2022. O tenista luso de 26 anos mantém-se no Challenger Tour e vai disputar o Ilkley Open, onde é o principal favorito. Os outros membros do top 100 presentes nesse ATP 125 são Sebastian Ofner (81.º) e Jason Kubler (97.º). Neste evento, perto de Leeds, Borges terá como primeiro adversário o argentino Thiago Agustin Tirante (132.º).