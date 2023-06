A Estrela da Manhã, de Karl Ove Knausgård. As coisas eram o que eram

A Estrela da Manhã é o regresso de Knausgård à ficção. Volta com um romance que arremeda as histórias góticas, o género de terror e o fantástico.

Quase dez anos depois de ter concluído o colossal projecto literário, em seis volumes, A Minha Luta, o norueguês Karl Ove Knausgård (n. 1968) regressou à escrita ficcional com o romance A Estrela da Manhã - originalmente publicado em 2020. Durante este intervalo, escreveu quatro volumes (correspondendo cada um a uma estação do ano) ainda em registo autobiográfico e alguns textos em jeito de ensaio publicados em livro, de onde se destaca So Much Longing in So Little Space - The art of Edvard Munch (infelizmente ainda inédito em português).