Kidfluencers alimentam conteúdo para predadores nas redes sociais

As gigantes das redes sociais, como o TikTok e a Meta (empresa-mãe dona do Instagram e Facebook), continuam a falhar na detecção de contas que usam imagens de crianças online para criar perfis que têm como alvo predadores à procura de conteúdo que sexualiza menores. Frequentemente as imagens mostram meninas ou meninos, com menos de 13 anos, a dançar, de fato de banho ou com roupa de ginástica. As páginas, com milhares de seguidores cada, são frequentadas por homens a elogiar a “beleza” e “sensualidade” das crianças.

