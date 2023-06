Mulheres correm maior risco de morte após um enfarte agudo do miocárdio do que os homens

Os dados resultam de uma investigação liderada por uma cardiologista do Hospital Garcia de Orta. Campanhas de sensibilização e programas de reabilitação cardíaca podem ajudar na redução do risco.

As mulheres correm quase duas a três vezes maior risco de morrer após um enfarte agudo do miocárdio do que os homens. Os dados resultam de uma investigação liderada por uma médica cardiologista do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Campanhas de sensibilização para os sinais de alerta e programas de reabilitação cardíaca podem ajudar na redução do risco.