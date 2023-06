Igreja denuncia retiros de “Cura e Libertação” à Santa Sé. Organizador diz-se amigo pessoal do Papa

Francisco Marques apresenta-se como amigo pessoal do Papa Francisco e promove retiros espirituais em Fátima denominados “Cura e Libertação”, que contam com a presença de um bispo que é alegadamente exorcista no Vaticano. O próximo retiro decorre este fim-de-semana, num hotel que dista uns escassos 100 metros do Santuário. A diocese de Leiria-Fátima emitiu um comunicado em que se demarca destes retiros, “realizados fora da comunhão eclesial”, e garante que já reportou o caso às autoridades da Santa Sé.

