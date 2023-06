Tráfico de seres humanos: aumento das sinalizações é “muito visível” no terreno

Serão à volta de 80 as vítimas de tráfico de seres humanos sinalizadas no âmbito da chamada operação El Dorado, cujas buscas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) decorreram esta semana na academia de futebol Bsports, em Riba d' Ave, em Famalicão. Segundo as contas do SEF divulgadas em comunicado nesta quarta-feira foram identificados 85 estrangeiros na academia, tendo sido sinalizados 47 como vítimas de tráfico de seres humanos, 36 dos quais menores.

