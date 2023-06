“Cortar os ramos mortos…”

Marcelo diz que é preciso “cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda”.

Mr. Chance: “Há a primavera e o verão, mas também o outono e inverno. E depois a primavera e o verão outra vez. Enquanto as raízes não forem arrancadas, tudo está bem e terminará bem.”

Todos conhecem um filme do final dos anos 1970, Being There, em Portugal chamado Bem-vindo, Mr. Chance, que conta a história de um jardineiro, protagonizada por Peter Sellers, que se torna um “influenciador” popularíssimo pelas suas observações, vaguíssimas platitudes colhidas no único domínio que verdadeiramente conhece, a jardinagem, que são tomadas como pérolas de sabedoria filosófica servidas em forma de metáfora — metáfora que, aliás, ainda hoje é válida, quando a “jardinagem” e os “jardins” continuam a servir de empratamento para muita “pérola de sabedoria filosófica”.

Mal sabia o crítico de cinema do PÚBLICO Luís Miguel Oliveira a atualidade da sua crónica de 13/8/2021, em que lembrava nestes termos este filme.

Carlos Caldas, Lisboa

Em directo de Londres para o Governo

Quando, na tarde de 14 Junho, em Londres, o senhor Presidente da República se dirigia para jantar com compatriotas e outros ali sediados, fomos “brindados” em directo (TV) com a declaração de disponibilidade para aprovação do diploma do Governo alusivo à “questão dos professores”, na expectativa de que o mesmo seria “equilibrado”, pois, de contrário, devolvê-lo-ia. (…) Exemplar forma de despacho com o Governo esta, que, no quadro das metodologias de ensino, inseriríamos no âmbito das ditas pedagogias directivas; Piaget, C. Freinet e nem mesmo Paulo Freire se sentiriam incomodados neste quadro de intervenção pedagógica “popular”, “populista” ou, digo eu atrevidamente, “popularucha”.

Arnaldo Cruz, Queluz

Subserviência à banca

Desde o passado dia 2 de Junho já ouvi dezenas de debates sobre a substituição da série E pela série F dos Certificados de Aforro, daí resultando uma perda para os aforradores. Nesses debates, há quem defenda que foi uma cedência às imposições da banca, que se queixava de que os depositantes lhes estavam a esvaziar os cofres. Pela parte dos comentadores afectos ao Governo, que não era por tal motivo, mas pelo simples facto de Portugal poder financiar-se no BCE pagando menos. Exemplificando, que pagavam lá fora 3% enquanto internamente pagavam 3,5%. Ora isto é uma tremenda mentira, já que o Estado não pagava ao aforrador 3,5%, mas apenas 2,52%, já que lhe retém para o IRS uma taxa liberatória de 28% de IRS. Assim sendo, os portugueses estão a pagar 0,48% a mais ao estrangeiro. Se isto não é uma subserviência à banca, o que será?

Jorge Morais, Porto

Banalização da mentira

Quando era miúdo, os meus pais ensinaram-me a não mentir. Mentir é sinal de que não se está bem com a sua consciência. É demonstrativo de alguém que quer transmitir a outro ou outros a sua verdade, ao mesmo tempo que tem consciência de que não é assim. Agora a mentira banalizou-se, ou porque repetida várias vezes, ou porque se mente com sorriso mordaz. Acontece que, se um pai faz, o filho acha-se no mesmo direito.

Gravíssimo é um político mentir despudoradamente. E, infelizmente, é o que está a acontecer de forma infame. Além de ser uma vergonha, mina a confiança nos políticos e na democracia, o que é muito preocupante.

Hoje em dia, em Portugal, dizer a verdade dói e é alvo de insultos e calúnias. Ou pelos que mentem, ou por aqueles que estão por detrás a trabalhar as suas “inverdades”.

Joaquim Leitão, Estoril

Os animais e o respeito pelas pessoas

Concordo com tudo o que diga respeito à protecção dos animais de companhia, mas gostava muito que quem os tem em casa também respeitasse quem não os tem. Era o ideal poder sair à rua e não encontrar logo um cocó de cão no passeio, mesmo à porta de casa, ou não ter ali um chichi de cão encostado ao pilar do prédio.

Foi num destes que escorreguei, caí, parti um braço e fiz um traumatismo craniano. Vi-me em trabalhos e tive que ser operada no particular e pagar, para não ter que levar o resto dos dias a tomar comprimidos para as dores. Isto foi só há dois anos. Continua tudo na mesma. Alguns apanham os cocós com um saco e atiram com ele para debaixo de um carro.

Maria José Franco, Lisboa