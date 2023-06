Tempo das selecções mas não só

Agora que os campeonatos nacionais e as competições europeias de clubes terminaram, abre-se o espaço para as selecções. Os futebolistas internacionais têm, por isso, mais uma semana de competição antes de poderem gozarem as suas férias.

A selecção portuguesa entra em acção no sábado, contra a Bósnia-Herzegovina e vai tentar manter o pleno que regista até ao momento no apuramento para o Euro 2024 – goleadas sobre o Liechtenstein (4-0) e o Luxemburgo (6-0).

A segunda partida da equipa das "quinas" será na Islândia, terça-feira, onde Cristiano Ronaldo, se jogar, atingirá a marca dos 200 jogos com a camisola de Portugal. E se os portugueses somarem duas vitórias nestes dois embates ficam muito bem encaminhados para marcarem presença na Alemanha, no próximo ano.

Entre estes dois jogos de qualificação para o Europeu de 2024, Croácia e Espanha disputam, domingo, a conquista da Liga das Nações. Depois de Portugal e da França, um daqueles dois países entrará para a história como o terceiro vencedor da mais recente competição da UEFA.

Nos escalões mais jovens, o dia de quarta-feira marca o arranque do Europeu sub-21. Portugal está presente e vai tentar vencer uma competição que nunca conquistou e que, desta vez, se disputa na Geórgia e na Roménia. Para já, precisa de ultrapassar a fase de grupos, onde compete, precisamente, com a Geórgia, logo nessa quarta-feira (17h), Países Baixos e Bélgica.

No futsal, no sábado, no Pavilhão João Rocha, joga-se o terceiro jogo da final do play-off de campeão entre Sporting e Benfica. Nesta fase, os dois emblemas estão empatados, com uma vitória cada. E na quarta-feira, quando o quarto jogo se disputar, um dos emblemas poderá sagrar-se campeão nacional.

O derby lisboeta estende-se para domingo, no hóquei em patins, e neste caso, pode oferecer um novo campeão nacional. Sporting e Benfica disputam o título e, neste momento, os "encarnados" vencem por 2-1. Por isso, em caso de triunfo no Pavilhão João Rocha (16h) farão a festa do título. Caso vençam os "leões" terá que ser disputado um quinto e decisivo encontro, na quarta-feira.

No andebol, começa sábado a final a quatro da Liga dos Campeões. Os alemães do Magdeburgo defrontam os catalães do Barcelona, enquanto os franceses do PSG jogam contra os polacos do Kielce. A final está agendada para domingo.

Nos desportos motorizados, depois de um regresso às pistas aziago após lesão (queda e abandono) no GP de Itália, Miguel Oliveira vai tentar ter melhor sorte na corrida da Alemanha, no domingo, o mesmo dia em que, no Canadá, Max Verstappen terá mais uma oportunidade para comprovar a sua superioridade na Fórmula 1.

O Planisférico fala-nos de Frank Schmidt, o treinador que levou o Heidenheim à Bundesliga.