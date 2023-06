Finlândia vai ter governo de direita, incluindo partido radical

O partido conservador Coligação Nacional, que saiu vencedor das eleições de Abril na Finlândia, anunciou que chegou a acordo com outros três partidos para uma coligação de Governo: o partido Finlandeses e dois outros mais pequenos.

“Todas as questões foram resolvidas e os papéis estão prontos”, disse o líder do partido, Petteri Orpo, referindo-se ao programa de Governo. Estas foram as conversações mais longas para formar uma coligação da história da Finlândia, sublinha o jornal The Helsinki Times.

Não era, no entanto, ainda claro como teria sido resolvido um dos principais pontos, a total diferença de abordagem entre os conservadores de Orpo, que querem atrair imigrantes para o país, e a direita radical, que é anti-imigração. Durante a campanha, Orpo chamou, por exemplo a atenção para o facto de a taxa de emprego de imigrantes ser mais alta do que a da população de origem finlandesa.

Os dois têm os dois maiores grupos parlamentares: o partido conservador tem 48 lugares no Parlamento, enquanto os Finlandeses têm 46, mais do que os 24 da primeira-ministra cessante Sanna Marin. Junto com o Partido Popular Sueco, que tem nove lugares, e os democratas-cristãos, com cinco, a nova coligação tem uma maioria de 108 num Parlamento de 200 lugares.

Depois da vitória de Orpo sobre Marin, o jornal sueco Göteborgs-Posten apontou que a razão dos resultados eleitorais estava na economia, apontando o nível da dívida da Finlândia, “alto para os padrões nórdicos”, e que cresceu ainda mais durante a pandemia. “Apesar do estatuto internacional de Sanna Marin, a Finlândia escolheu o tipo aborrecido que fala de tendências do PIB e curvas de crescimento.”

O foco que se espera que a coligação tenha em medidas de cortes orçamentais já lhe valeu a classificação de “os quatro frugais” por Ari Hakahuhta, jornalista especialista de política da emissora pública finlandesa YLE. Hakahuhta disse ainda que será provavelmente o governo mais à direita em termos orçamentais da Finlândia do pós-guerra.

Os cortes deverão focar-se nos subsídios de desemprego e outras prestações sociais. Também deverão ser flexibilizados compromissos em medidas de resposta à emergência climática, diz a agência Reuters.

Em Abril, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung opinava que o Governo sueco, em que a direita radical apoia uma coligação minoritária mas não faz parte do executivo, devia servir como “dissuasor” para Orpo, já que “o Governo em Estocolmo é o exemplo de um quadro patético de questiúnculas diletantes polémicas e de ignorância de política do clima”.

O partido Os Finlandeses resulta de uma cisão do partido Verdadeiros Finlandeses, que se dividiu após participar num governo com a Coligação Nacional entre 2015 e 2017, e o partido actualmente representado no Parlamento é a facção mais radical, lembra a AFP.

Antes incluído no mesmo grupo no Parlamento Europeu que a Liga, de Matteo Salvini, e a União Nacional, de Marine Le Pen, em Abril o partido anunciou que se juntaria ao grupo de eurocépticos que inclui o partido do Governo polaco Lei e Justiça e o Irmãos de Itália da primeira-ministra Giorgia Meloni.

A mudança foi justificada pela mudança que trouxe a invasão russa da Ucrânia e pela necessidade de se juntar a um grupo “cujos membros estão unidos pela defesa inabalável da civilização ocidental e da arquitectura da política de segurança europeia".