A tempestade, o prazer dos primeiros frutos e os vinhos a um euro o litro

Quando um fenómeno extremo de granizo arrasa as tuas vinhas cheias de belas uvas, destruindo a produção deste ano e comprometendo a do próximo, porque as varas que iriam produzir foram seriamente afectadas, o que fazes? Dás um tiro na cabeça, desistes ou segues em frente? Segues em frente e despejas ainda mais dinheiro sobre a desgraça, porque é necessário tratar as vinhas afectadas com cálcio, para que as feridas possam cicatrizar mais depressa. Não há tempo para grandes lamentos.

