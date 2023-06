Prestação do crédito à habitação mais recente subiu 51,2% no último ano

A subida acelerada das taxas Euribor chega de forma quase imediata aos novos empréstimos, e de forma mais lenta aos mais antigos, que são revistos periodicamente. Isso explica que a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação tenha subido em Maio para 3,398%, o valor mais elevado desde Junho de 2009. E, nos empréstimos concedidos nos últimos três meses, a taxa elevou-se a 3,882%.

No conjunto dos contratos, que incluem também empréstimos a taxa fixa, o aumento face a Abril foi de 28,8 pontos base, com a subida nos contratos mais recentes a ascender a 20,7 pontos base, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A evolução da taxa de juro é visível no aumento das prestações médias, que no conjunto da carteira se fixou em 352 euros no mês de Maio, mais 11 euros do que em Abril e mais 92 euros que em Maio de 2022, o que traduz um aumento homólogo de 35,4%. A reflectir essencialmente a subida das taxas Euribor, deste valor, 179 euros (51%) correspondem a pagamento de juros e 173 euros (49%) a capital amortizado, bem diferente da divisão em Maio de 2022, em que a componente de juros representava apenas 16% do valor médio da prestação (260 euros).

Bem maior é o agravamento do custo mensal dos empréstimos contratados nos últimos três meses, cujo valor médio subiu um euro face a Abril, para 591 euros, mas que representa um aumento de 51,2% face a Maio de 2022.

O valor médio dos empréstimos mais antigos é significativamente mais baixo do que nos novos. Nos primeiros, verificou-se um aumento de 197 euros, para 63.169 euros, e nos segundos fixou-se em 124.065 euros, menos 1669 euros do que em Abril. A redução nos contratos mais recentes é explicada pela maior dificuldade em conseguir o financiamento pretendido, devido à subida das Euribor.

Em reacção à nova subida das taxas directoras pelo Banco Central Europeu (BCE), as Euribor subiram esta sexta-feira em todos os prazos.

O salto maior verificou-se no prazo a 12 meses, que superou a barreira dos 4%, mais concretamente para 4,020%, um novo máximo desde Dezembro de 2008.