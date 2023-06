Nuno Borges também sabe ganhar na relva

O tenista português vai decidir um lugar na final do ATP 125 de Nottingham com o ex-número um mundial, Andy Murray.

Até ao início desta semana, Nuno Borges tinha somente disputado seis encontros e dois torneios profissionais sobre relva. Mas no regresso do circuito a este específico piso em 2023, o tenista da Maia confirmou que tem muitos atributos para obter resultados positivos e nem estava à espera de ganhar tantos encontros esta semana como em todo o ano passado. Ao somar a terceira vitória no Rothesay Open Nottingham, Borges qualificou-se para as meias-finais, onde terá a honra de defrontar um dos melhores tenistas sobre relva de sempre, Andy Murray.

O tenista luso de 26 anos, terceiro mais cotado neste challenger ATP 125, começou por derrotar o ex-top 20 coreano Hyeon Chung, por 6-3, 6-2, e o chinês Bu Yunchaokete (165.º), por 6-3, 3-6 e 6-3. Nos quartos-de-final, Borges (73.º) eliminou o japonês Sho Shimabukuro (177.º), com um duplo 6-4, num encontro em que não enfrentou qualquer break point durante a 1h15m que durou o embate.

“Venho com um bocadinho mais de paciência, porque é uma primeira semana de adaptação e felizmente tem corrido muito bem. O serviço tem sido chave, encontrei aqui qualquer coisa, pelo menos nestes últimos jogos, e espero manter este nível. Não enfrentar um break-point é um alívio grande, poder ter o controlo do jogo dá muita tranquilidade e passa muito a pressão para o outro lado. A vitória de hoje deveu-se muito a isso”, explicou o número um português.

Borges revelou estar muito entusiasmado por ir defrontar o britânico Andy Murray (44.º), que somou a oitava vitória consecutiva no Challenger Tour, ao derrotar o suíço de 20 anos Dominik Stricker (117.º), por 7-6 (7/2), 7-5. “Foi um encontro muito difícil, frente a um dos melhores jovens jogadores do mundo. Joguei muito bem no tie-break, onde fiz bons passing-shots, e, no segundo set, quando devolvi o break a 1-3, fez a diferença. Foi o melhor ténis que joguei nas duas últimas semanas”, admitiu o ex-número um mundial.

Murray não competiu em Roland Garros e começou a preparar-se cedo para a mini-época de relva, com resultados imediatos: na semana passada, triunfou no challenger de Surbiton e esta semana ainda não cedeu um set. O escocês de 36 anos detém 46 títulos, dos quais três do Grand Slam, e é considerado um “herbívoro”, pelos oito torneios conquistados em relva, entre os quais se destacam os três obtidos nos courts de Wimbledon: o torneio olímpico nos Jogos de Londres (2012) e dois majors (em 2013 e em 2016).

A outra meia-final do Rothesay Open Nottingham será discutida entre o alemão Dominik Koepfer (91.º) e o francês Arthur Cazaux (181.º), sobrevivente do qualifying.