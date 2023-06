Tyroliro abre as portas do seu Tasco vadio e faz-se de novo à estrada com Jabali

Estreado em Março com o single e videoclipe de Leite sagrado virgem extra curado, o mais recente EP Jabali, de Tyroliro, regressa à ribalta com outra canção. Desta vez é Tasco vadio, com um videoclipe realizado por Mário Macedo, que no texto que acompanha o lançamento o descreve assim: “Tyroliro abre as portas da sua casa do vale encantado do Minho e mostra-nos a paisagem luxuriante que lhe chama de jardim, numa viagem acompanhado do seu pimba psicadélico/retrowave minhoto neste Tasco Vadio.” Além de Leite sagrado virgem extra curado e Tasco vadio, cujo single e videoclipe agora se estreia, o EP conta com mais quatro canções: Amarantina, Diabo na porta, Sal que tira o mal e No fundo da salada.

Projecto a solo (e também alter-ego) do músico e compositor famalicense e vimaranense Giliano Boucinha (Paraguaii, Utter, Colibri, Captain Boy), Tyroliro foi o vencedor da 26.ª edição do Festival Termómetro, em 2022, assegurando com essa vitória actuações nos festivais NOS Alive e Bons Sons, respectivamente em Julho e Agosto desse mesmo ano. A escolha do nome artístico tem uma explicação simples, que ele já deu em Junho de 2021, numa entrevista publicada na Comunidade Cultura e Arte: tinha um avô com a alcunha de “tiroliro” e achou “pertinente escolher esse nome” por representar o seu lado minhoto.

O regresso à estrada com Jabali começa no dia 7 de Julho, no Souto Rock, em Roriz, a que se seguirá o ACDROCK Music Fest, em Cambeses, no dia 14. Em Agosto, Tyroliro estará no palco da sala principal do Theatro Circo, em Braga, com os QUADRA, inserido no ciclo Máquina de Gelados (dia 25), e em Setembro actua no Suave Fest, em Guimarães (dia 16).