Carlão satiriza no videoclipe de Mais! o universo exagerado de alguma música pop

É um dos temas do EP Formas do Verbo Amar, a editar “muito em breve” e, com ele, Carlão protagoniza um videoclipe agora em estreia, Mais!, que, segundo o texto que acompanha o lançamento, “retrata o universo exagerado de alguma música pop, com inúmeros detalhes ligados a um estilo de vida que muitas vezes se associa às grandes estrelas que dele fazem parte.” Filmado em película, “em vários locais da Grande Lisboa que remetem para um colorido sul-americano”, Mais! foi realizado por Cláudia Batalhão (que já assinou vídeos para Mariza, Blaya ou T-Rex) e nele participam (na dança) Andreia Antunes, Fabiana Injai, Filipe Rico e Talitha Gonçalves. A coreografia é de Vasco Alves, com Sasha Kalinina. Com letra de Carlão e música de Pedro da Linha e Carlão, Mais! tem arranjos de Paulo Borges e na letra podemos ouvir: “… A tua atenção é droga de eleição/ Eu dependo dela dá-me uma injecção/ Diz que eu sou rei, diz que eu sou patrão/ A minha auto-estima quer manutenção/ Fala aos teus pais, redes sociais/ As t-shirts do merch tão memo brutais/ Não me abandones, preciso de mais/ Preciso de mais porque nunca é demais…”

O anunciado novo EP de Carlão, além de alguns temas inéditos, incluirá canções como A maior traição e Via Láctea, estas já conhecidas do público, e com colaborações da dupla de DJ Beatbombers (DJ Ride e Stereossauro) e Tatanka. A par deste novo single e videoclipe, Carlão anuncia uma série de concertos. O primeiro é já no dia 24 de Junho, em Cacilhas (no Está Tudo em Festa, comemorações dos 50 anos da Cidade de Almada), seguindo-se Sintra, no dia 28 (Centro Cultural Olga Cadaval, com Marisa Liz como convidada especial), e Madeira (Ribeira Brava), ambos integrados nas Festas de São Pedro. Em Julho, estará em Almodôvar (dia 8), Covilhã (dia 21) e Celorico de Basto (dia 29), em Agosto actua em Portimão (dia 1) e Vila Nova de Paiva (dia 5) e em Setembro em Ponte de Vagos (dia 10).