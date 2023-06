PS faz jornadas parlamentares na Madeira com Costa e clima de campanha eleitoral

O primeiro-ministro e líder socialista, António Costa, abre no próximo dia 25, no Funchal, as Jornadas Parlamentares do PS, que se prolongam até dia 27 e que incluem visitas a empresas, instituições e territórios da Madeira.

No jantar de abertura das jornadas, que têm como lema Um Crescimento Justo e Solidário, além de António Costa, discursam o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, e o presidente do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves.

De acordo com o programa divulgado pela bancada socialista, no dia 26, de manhã, os deputados do Grupo Parlamentar do PS realizam visitas a empresas, instituições e territórios da Região Autónoma da Madeira.

De tarde, os deputados dividem-se em dois grupos: um participará no debate Desenvolvimento Regional: Economia, Turismo, Cultura, Apoios aos mais Jovens e aos Mais Idosos, na Universidade da Madeira; o outro grupo realiza visitas a projetos financiados por fundos europeus na Região Autónoma da Madeira.

Ainda segundo o PS, o encerramento das jornadas parlamentares, no próximo dia 27, de manhã, será antecedido por um painel de debate sobre os salários e apoios às empresas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já anunciou que vai receber no próximo dia 21 os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional da Madeira sobre a data das eleições regionais deste ano, que deverão realizar-se em Setembro. “Marcarei nos dias seguintes, ainda em Junho, as eleições para a Madeira”, acrescentou o chefe de Estado.

Em ano de eleições regionais da Madeira, antes do PS, também o PSD realizou jornadas parlamentares no Funchal, entre 22 e 23 de Maio.

De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, as eleições regionais terão de se realizar entre dia 22 de Setembro e 14 de Outubro e serão marcadas pelo Presidente da República com a antecedência mínima de 60 dias (ou, em caso de dissolução, com a antecedência mínima de 55 dias).

O PSD e o CDS-PP já anunciaram que vão concorrer juntos, renovando a coligação que governa a região desde 2019.

Os dois partidos assinaram um acordo de coligação parlamentar e governamental em 2019, na sequência das eleições regionais desse ano, quando os sociais-democratas perderam a maioria absoluta com que sempre governaram a região autónoma, e mantiveram-no nas autárquicas de 2021.

Actualmente, o PSD tem 21 dos 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, o CDS-PP três, o PS 19, o JPP três e o PCP tem um deputado.