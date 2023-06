Cortar os “ramos mortos”? Marcelo pode esperar sentado

No discurso do Dia de Portugal, o Presidente da República ofereceu ao país uma metáfora agrícola: “É preciso cortarmos os ramos mortos, que atingem a árvore toda.” Toda a gente percebeu do que é que Marcelo estava a falar. No dia seguinte, negou que estivesse a referir-se a um “caso específico pontual", até porque "nos momentos históricos” só fala “das coisas históricas". Toda a gente continuou a perceber do que é que Marcelo estava a falar.

