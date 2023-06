Certificados de Aforro — O limite da compreensão

Com a visão de alguém desinteressado na causa, entender-se-á que o Governo tenha terminado a série E e criado a série F para, substituindo a taxa-base máxima de 3,5% pela de 2,5%, deixar de suportar o inerente diferencial de juro e, ao mesmo tempo, “arrefecer” a procura por um tipo de dívida pública que cresce, pela subscrição, e reduz, pelo resgate, independentemente da momentânea necessidade do Estado. Poder-se-á também compreender a redução da taxa média, em igual período de nove anos, do prémio de permanência de 0,78% para 0,44%.

O que é, julgo, de todo incompreensível é o limite de subscrição da série F ser de 50 mil euros e condicionado a que a soma deste com o montante subscrito na série E não ultrapasse o limite que esta tinha de 250 mil euros. Já não digo – o que seria lógico na linha das anteriores emissões – que se deveria ter fixado um limite autónomo de 250 mil euros para a série F, mas por que não, fazendo desaparecer o de 50 mil euros e mantendo intacta a oportunidade de subscrição, determinar apenas a extensão do limite de 250 mil euros da série E?

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Os mitos da inflação

A política praticada por este Governo, assente nos baixos salários, na precariedade e na desregulação dos horários, associada a uma legislação laboral injusta, tem acentuado as desigualdades e injustiças na nossa sociedade. Como vários economistas têm acentuado e demonstrado, um aumento geral de salários resultaria numa diminuição da taxa geral de lucros, sem afectar, porém, os preços médios das mercadorias, nem os seus valores. Se a causa da inflação se encontra do lado da oferta, a receita aplicada, incidindo sobre a procura – a contenção dos salários e do investimento e a subida acelerada das taxas de juro – será ineficaz. Torna-se claro que o objectivo não é conter a inflação, mas apenas proteger os lucros e os interesses dos grupos económicos dominantes. A política das contas certas e de combate à inflação tão propalada pelo actual Governo é um mito sem fundamentação. (…)

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

Contas certas também à custa da pobreza

O desgoverno vangloria-se até à exaustão das suas “contas certas”, com a ajuda das imensas cativações feitas pelo ministro das Finanças. Aquelas existem porque há um SNS comatoso, professores inqualificavelmente espoliados em mais de seis anos de trabalho, uma Cultura desprezada, e por aí adiante. No 10 de Junho, cartazes agitados por professores supostamente com a cara do primeiro-ministro originaram horas de emissão e rios de tinta.

Sabe bem à governança este desviar da atenção do primordial para assuntos pífios... Como resolver, de facto, as reivindicações justas dos professores – os garantes da instrução em Portugal – parece não interessar. “Contas certas”, com mais indigência social e pobreza crescente, é troçar da miséria instalada! Só falta o responsável pela pasta das Finanças parafrasear o ex-líder par(a)lamentar do PSD, Luís Montenegro, quando disse que as pessoas não estão melhor, mas o país está. Ter os cofres do Estado com um excedente de mais de mil milhões de euros, quando a maioria dos concidadãos tira à barriga para pagar na farmácia, ou vice-versa, o que é isto? Será crime?

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Alegóricas parábolas

No 10 de Junho que foi comemorado em Peso da Régua, houve alegóricas parábolas proferidas pelo senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também houve vaias “galambianas”, bem como cartazes racistas de péssimo mau gosto, exibidos por alguns “profes” contra o senhor primeiro-ministro, António Costa.

Tudo isto como se todas as cepas tortas não produzissem tão saboroso néctar, tirado das terras xistosas, à custa de muito suor do duriense, que pode vergar, mas nunca se deixa quebrar. Só devem ser arrancadas aquelas cepas que morrem, pelo que, se é “preciso cortarmos os ramos mortos que atingem a árvore toda”, nem toda a vinha deve ser destruída.

Se “queremos que Portugal seja eterno”, temos – quem nos dirige – de reverter a descrença instalada e a desconfiança em todas as instituições, nas quais devíamos confiar, como garante necessário da lei e da ordem social, bem como a drástica diminuição das gritantes injustiças que grassam no mundo laboral e afins.

José Amaral, V.N. Gaia