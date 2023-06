A geração mais bem preparada para partir

“O nosso desígnio é claro: garantir que a geração mais preparada de sempre será também aqui, no nosso país, a geração mais realizada de sempre.” Foi António Costa que o disse, no discurso de apresentação do programa do Governo, em Abril do ano passado. Hoje sabemos que o primeiro-ministro está muito longe de cumprir o seu desígnio.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt