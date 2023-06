OCDE recomenda que Portugal baixe contribuições patronais para a Segurança Social

A OCDE recomendou esta quinta-feira que Portugal diminua as contribuições patronais para a Segurança Social dos trabalhadores com salários baixos para mitigar o impacto dos aumentos dos custos do trabalho.

A medida consta no relatório sobre o desempenho económico de Portugal perante os actuais desafios globais e domésticos, no qual a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) recomenda uma melhoria da política macroeconómica e orçamental do país, o fortalecimento do emprego e produtividade, do sistema de saúde e da transição para uma economia verde.

A organização, com sede em Paris, considera que o salário mínimo como proporção do salário médio está entre os mais altos da OCDE. Os aumentos previstos amplificarão ainda mais os custos do trabalho, pelo que recomenda uma monitorização do impacto do salário mínimo no emprego. Neste âmbito recomenda ainda “reduzir as contribuições patronais para a Segurança Social dos trabalhadores com salários baixos para mitigar o impacto dos aumentos dos custos do trabalho”.

Um maior “equilíbrio da protecção entre os tipos de contrato, continuando os esforços para promover o uso de contratos permanentes” e da procura e oferta de habilitações com as necessidades actuais e futuras do mercado de trabalho é outra das recomendações ao país.

A OCDE quer ainda que Portugal aposte no fortalecimento das políticas activas do mercado de trabalho voltadas para pequenas empresas, como programas de pré-selecção de vagas de emprego através de agências públicas de emprego. Sugere ainda a redução das barreiras de entrada no mercado de trabalho, uma continuidade dos esforços para prevenir e combater a corrupção e a introdução de um registo permanente de lobby.

OCDE diz que Portugal deve vigiar qualidade do crédito bancário

Vigiar a qualidade do crédito bancário, direccionar os apoios para os mais vulneráveis e terminar com as medidas de apoio à energia são outras das recomendações que a OCDE fez esta quinta-feira a Portugal para uma melhoria da situação económica. Apesar dos elogios à melhoria da banca em Portugal, a OCDE recomenda “acompanhar de perto a qualidade do crédito bancário e o impacto das medidas de redução do custo do serviço das famílias de menor rendimento”.

Alertando para a dispersão de programas de apoio às famílias de menores rendimentos, recomenda a sua consolidação, bem como a expansão “permanente da protecção social para trabalhadores fora do padrão”.

Portugal deve também continuar a reduzir a dívida pública, desenvolvendo uma estratégia de médio prazo para melhorar a estrutura e a eficiência da despesa pública, assim como realizar revisões sistemáticas e regulares dos gastos públicos, incluindo no sector da saúde, para racionalizar a despesa pública e melhorar a sua eficiência.

Entre as recomendações para melhorar a política económica estão ainda propostas como lançar novos padrões de contabilidade, desenvolver um orçamento de desempenho e reduzir a despesa tributária, “principalmente aqueles que não visam famílias de baixos rendimento ou aumentam substancialmente os custos de conformidade”.

No que toca à transição para a economia verde recomenda também um aumento gradual dos impostos ambientais para sectores fora do Sistema de Comércio de Emissões (ETS) da UE, incluindo impostos especiais de consumo sobre combustíveis e a aceleração da modernização e renovação de edifícios.